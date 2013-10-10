بالصور| كيم كاردشيان وكاني ويست يصطحبان ابنتهما إلى استوديوهات هولييود

كتب : مروة مدحت الخميس 10-10-2013 10:41

وصل كاني ويست المنتج ومغني الراب الأمريكي، برفقة صديقته نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، إلى استوديوهات هولييود أمس، لحضور برنامج المذيع الكوميدي جيمي كيميل.

واصطحبت كيم وصديقها ابنتهما نورث التي بلغ من العمر عدة أشهر، معهما إلى الاستوديو.

وهذه هي المرة الثالثة التي يظهر فيها ويست بصحبة كاردشيان وابنتهما. وظهرت كيم بمعطف أسود طويل أسفله فستان أزرق ضيق وحذاء بني ذو رقبة، بينما وضعت ابنتها نورث في عربتها وأخفتها عن الكاميرات بغطاء، بينما ارتدى ويست "تيشرت" لبني اللون، والتقطت الكاميرات له عدة صور أثناء مداعبته ابنته.