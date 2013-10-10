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كمال أبو رية: بدء عرض مسرحية "اللي بنى مصر" منتصف نوفمبر

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كمال أبو رية: بدء عرض مسرحية "اللي بنى مصر" منتصف نوفمبر كمال أبو رية: بدء عرض مسرحية "اللي بنى مصر" منتصف نوفمبر
أبو رية: العرض يهدف للاهتمام بإعادة بناء .. والوقت مناسب لتقديم هذه الأعمال الوطنية

كتب : أ ش أ منذ 30 دقيقة

قال الفنان كمال أبورية إنه من المقرر عرض مسرحية "اللي بنى مصر" في منتصف شهر نوفمبر المقبل على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل.

وأضاف أبورية في تصريحات صحفية اليوم، أن البروفات مستمرة حتى وقفة عيد الأضحى، على أن يحصل بعدها فريق العمل على إجازة العيد، ثم يستأنف البروفات، ليتم عرض المسرحية منتصف شهر نوفمبر على أقصى تقدير.

وأشار إلى أن العرض يهدف إلى الاهتمام بإعادة بناء مصر، والكف عن تصفية الحسابات، معتبرا أن هذا الوقت هو الأنسب لتقديم مثل هذه الأعمال الوطنية.

"اللي بنى مصر" مسرحية كوميدية سياسية تدور حول رائد الاقتصاد في مصر طلعت حرب، الذي يجسد دوره الفنان كمال أبورية، ومن إخراج إسلام إمام وتأليف الكاتب الراحل محسن مصيلحي، وإنتاج فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، وبطولة مدحت تيخة وهشام إسماعيل وسمر علام وأحمد فتحي ومحمد دسوقي وأحمد عبد الهادي.

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