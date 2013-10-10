المطربون العرب يغيبون عن حفلات عيد الأضحى في مصر

إليسا وفارس كرم في لبنان.. ميريام فارس في الكويت.. أحلام في المغرب.. ومحمد عبده يوافق على إحياء حفل في قطر

كتب : أ ش أ منذ 22 دقيقة

يغيب العديد من المغنيين العرب عن إحياء حفلات في مصر هذا العام. ورغم أن النجوم العرب كانوا يتنافسون كل عام على إحياء حفلاتهم الغنائية في عيد الأضحى بمصر، إلا أنهم يبحثون هذا العام عن التألق في أماكن أخرى، حيث اختار معظمهم إحياء حفلات في دبي ولبنان والكويت والمغرب.

ويلتقي الجمهور خلال احتفالات عيد الأضحى في دبي بمحمد عساف وفرح يوسف وزياد خوري، بصحبة اللبناني فارس كرم.

ويقيم رابح صقر حفلا غنائيا بفندق بدبي الخميس 17 أكتوبر، يقدم خلاله باقة متنوعة من أجمل أغانيه مع مقطوعات موسيقية على العود، كما يستعد المغني الإماراتي حسين الجسمي لإحياء عدة حفلات في بعض دول الخليج.

وتعاقدت المغنية الإماراتية أحلام مع إحدى شركات تنظيم الحفلات على إحياء حفل في المغرب خلال عيد الأضحى، حيث تجهز عددا من المفاجآت لجمهورها.

أما الفنان محمد عبده فأبدى موافقة مبدئية على المشاركة في مهرجان عيد الأضحى في قطر، الذي سيقدم خلاله باقة منوعة من أغنياته، بالإضافة إلى أغانٍ قديمة من المتوقع أن يقدمها لأول مرة.

ويحيي المغني ماجد المهندس حفلا ضخما في ثاني أيام العيد بصالة التزلج في الكويت، ويؤدي باقة من أغانيه الجديدة والقديمة، ويطلق أيضا للمرة الأولى أغنية أخرى من ألبومه المقبل كمفاجأة لجمهوره الكويتي.

كما تحيي المغنية ميريام فارس حفلا بصالة التزلج الكويتية أيضا في عيد الأضحى، يرافقها المغني القطري فهد الكبيسي.

ويلتقي عبد الله الرويشد ونوال الكويتية في حفل غنائي واحد يجمعهما في ثالث أيام العيد بأحد فنادق الكويت، ومن المتوقع أن يكون الأقوى بين حفلات هذا الموسم.

وفي لبنان، يحيي ملحم زين حفلا غنائيا أول أيام عيد الأضحى مع نجوى كرم، وكذلك تقوم الفنانة الكبيرة إليسا إلى جانب فارس كرم بإحياء حفل في ثالث أيام العيد.