فادي طلبي مع حفيظ دراجي في كليب يحبس الأنفاس

مرة أخرى يفاجئ الفنان المتميز فادي طلبي جمهوره الجزائري والعربي بعمل فني يخص الجمهور الرياضي هذه المرة.

أغنية "تحيا الخضرا" من أداء وألحان فادي طلبي وكلمات كمال شرشار، إخراج زين العابدين بوزيد وبدعم من شركة نجمة للاتصالات في الجزائر.

"تحيا الخضرا" هو كليب حماسي لتشجيع المنتخب الجزائري، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى مونديال البرازيل 2014.

فالمنتخب الجزائري، الذي يستعد لمباراة حاسمة يوم السبت الموافق 12-10-2013 هو ضد بوركينافاسو ضمن تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لمونديال البرازيل.

بكلمات هادفة وموزونة قدم فادي طلبي هذا الكليب، بمشاركة النجم الإعلامي والمعلق الرياضي الشهير "حفيظ دراجي" الذي شارك بظهوره في هذا الكليب المميز.

الجدير بالذكر بأن فادي طلبي، يمتلك مهارات كروية واضحة لكل من شاهد الكليب، ويرجع ذلك إلى أنه كان لاعباً في العديد من الأندية في كل من الجزائر وسوريا والإمارات قبل أن يختار مشواره الفني الناجح، فقد صرح فادي بأنه تشرف بإرتدائه "تيشرت" منتحب الجزائر خلال تصوير الكليب، كما وأنه يستعد للمغادرة من دبي متجهاً إلى الجزائر لإحياء عدة حفلات هناك.