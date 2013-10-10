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استشهاد 4 جنود وإصابة 5 في انفجار سيارة مفخخة بكمين الريسة بالعريش

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استشهاد 4 جنود وإصابة 5 في انفجار سيارة مفخخة بكمين الريسة بالعريش استشهاد 4 جنود وإصابة 5 في انفجار سيارة مفخخة بكمين الريسة بالعريش

استشهد 4 جنود، بينهم 3 من القوات المسلحة، وأصيب 5 آخرون، الخميس، في انفجار سيارة مفخخة بكمين «الريسة» في مدينة العريش بشمال سيناء، ذلك ما أفاد التليفزيون المصري في نبأ عاجل دون أن يعطي مزيدًا من التفاصيل.

وتعرض كمين أمني أمام إذاعة شمال سيناء بمنطقة المساعيد بالعريش، مساء الأربعاء، لهجوم مسلح من مجهولين دون وقوع إصابات.

وأكد مصدر أمني أن مسلحين مجهولين اعتلوا أسطح بعض العمارات السكنية المواجهة لمبنى الإذاعة، وأطلقوا النار على أفراد الأمن في الكمين الموجود للإذاعة، وتقوم القوات بالرد عليهم وتبادل إطلاق النار معهم حتى الآن، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات.

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