هبوط أسعار النفط بسبب نمو المخزونات وأزمة الميزانية فى واشنطن

هبطت أسعار النفط العالمية اليوم، الأربعاء، بعد بيانات أظهرت أكبر ارتفاع أسبوعى فى مخزونات الخام الأمريكية خلال عام، وهو ما زاد الضغط على السوق التى تخشى انخفاض الطلب فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم، بسبب أزمة الميزانية فى واشنطن.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة زادت نحو سبعة ملايين برميل الأسبوع الماضى، وهى أكبر زيادة أسبوعية منذ سبتمبر 2012، وتتجاوز بفارق كبير توقعات المحللين التى بلغت 1.5 مليون برميل.

وأثارت هذه الأنباء موجة بيع انخفض خلالها خام برنت والخام الأمريكى أكثر من دولارين للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار إلى 109.06 دولار للبرميل عند التسوية، بعد أن أغلقت مرتفعة أمس الثلاثاء للجلسة الثالثة على التوالى.

وانخفضت عقود الخام الأمريكى 1.88 دولار إلى 101.61 دولار للبرميل عند التسوية.