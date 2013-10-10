الإحصاء:ارتفاع أجرة الميكروباص بين المحافظات وتذاكر الحج ترفع التضخم

ارتفع معدل التضخم الشهرى خلال شهر سبتمبر الماضى بنسبة 1.7% مقارنة بشهر أغسطس السابق، كما ارتفع معدل التضخم السنوى مقارنة بشهر سبتمبر2012 ليسجل 11.1% ليصل إلى 141.6 نقطة، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز، إن ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضى يعتبر ثانى أكبر ارتفاع شهرى خلال العام الجارى، بعد الارتفاع الذى شهده خلال شهر فبراير الماضى، نتيجة لارتفاع أسعار الدولار فى ذلك الوقت.

وأرجع الجندى الزيادة فى معدل التضخم الشهرى إلى توقف حركة النقل عن طريق القطارات، والتى أثر مباشرة على زيادة أسعار النقل الداخلى بين المحافظات، كما أعاق حرية الحركة فى نقل بعض المنتجات.

وأشار أيضا إلى أن بدء العام الدراسى الجديد، والذى أثر بدوره على ارتفاع أسعار الملابس والأحذية، فضلاً عن دخول موسم الحج، والذى زاد فيه ارتفاع تكاليف رحلات حج وتذاكر الطيران.

وأرجع الجهاز الارتفاع فى معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الطعام والشراب، فقد زادت بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق عليه ليسجل 163.9 نقطة، كما ارتفع معدلها على أساس سنوى بنسبة 14% مقارنة بشهر سبتمبر 2012 لترتفع أسعار الخضروات بنسبة 3.6% واللحوم والدواجن بحوالى 3.4% والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.3%.

وأشار إلى أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجارى ارتفع بنسبة 9.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى.

ولفت إلى ارتفاع التضخم فى الحضر خلال الشهر الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه بنسبة 1.6% ليسجل139 نقطة، كما ارتفع المعدل مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضى ليسجل 10.1%، وفى الريف زاد معدل التضخم خلال شهر سبتمبر الماضى بنسبة 1.8% مقارنة بالشهر السابق عليه ليصل إلى 144.7 نقطة ليصعد معدل التضخم السنوى ويسجل 12.2% مقارنة بشهر سبتمبر 2012.

و أوضح الجهاز أن أسعار الخضروات ارتفعت خلال شهر سبتمبر الماضى مقارنة بشهر أغسطس السابق عليه بنسبة 3.6% بسبب ارتفاع أسعار الثوم بنسبة 10.4% والبطاطس بنسبة 6.3% والفاصوليا الجافة بنسبة 12.8%.

وزادت أسعار الأسماك والمأكولات بنسبة 3.3% نتيجة ارتفاع أسعار الأسماك الطازجة بنسبة 3.7%، كما زادت أسعار اللحوم والدواجن بنحو 3.4% نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم الطازجة بنسبة 3.5% ودواجن بنسبة 4.9%.

وأشار إلى تصاعد أسعار خدمات النقل بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الحج بنسبة 9.2% وخدمات النقل مدفوعة التكلفة 7.7% وأجرة والميكروباص بين المحافظات بما نسبته 9.6%

كما زادت أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 10.5% نتيجة لارتفاع أسعار تكلفة الحج بنسبة 13.3%. وزاد أسعار الأمتعة الشخصية بنسبة 0.9% لارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.8%.

كما ارتفع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.6% بسبب ارتفاع أسعار الزى المدرسى للأولاد بنسبة 19.7%.

وعلى أساس سنوى، أوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع أسعار المشروبات خلال شهر سبتمبر الماضى مقارنة بالشهر ذاته من عام 2012 بنسبة 23.3% لارتفاع أسعار المياه المعدنية 10.3% والمياه الغازية بنسبة 29.7% وأسعار البن بنسبة 3.7%، والشاى بنسبة 4ر13%.