صرف 24 شهراً أرباحاً للعاملين فى شركة "مصر للألومنيوم"

قررت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، صرف 24 شهراً للعاملين كأرباح سنوية، على أن تصرف أول دفعة (12 شهراً) الشهر الجارى.

قال المهندس ياسر طاهر ، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للألومنيوم، إن الدفعة الثانية من الأرباح سوف تصرف فى شهر يناير القادم، بواقع 12 شهراً.

وأوضح طاهر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن انخفاض الأرباح للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى بالمقارنة بالعام السابق له، بسبب انخفاض سعر الألومنيوم عالمياً، رغم زيادة الإنتاج المحلى، وهو ما يعنى وفقا للمؤشرات الاقتصادية نجاحاً.

وأكد رئيس اللجنة النقابية أن المهندس عبد الظاهر عبد الستار رئيس مجلس إدارة الشركة، هو من أصر على إقرار الـ24 شهراً للعاملين.