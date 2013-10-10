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تنسيق بين الخرطوم وجوبا لمعالجة ديون السودان الخارجية

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تنسيق بين الخرطوم وجوبا لمعالجة ديون السودان الخارجية تنسيق بين الخرطوم وجوبا لمعالجة ديون السودان الخارجية

ذكرت الإذاعة السودانية، اليوم الخميس، أن اجتماعا مشتركا عقد بين وزيرى المالية فى السودان ودولة جنوب السودان، بحضور رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو مبيكى، وتم فى الاجتماع تنسيق مواقف الدولتين حيال الخطة المشتركة لمعالجة ديون السودان الخارجية ورفع الحصار الاقتصادى عنها.

وأضافت الإذاعة، أن مبيكى التقى أيضا فى واشنطن نائب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، حيث تناول اللقاء التطورات الإيجابية فى العلاقات بين الخرطوم وجوبا، وطلب مبيكى من بايدن ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة على معالجة ديون السودان الخارجية ورفع الحصار الاقتصادى دعما لجهود الاتحاد الأفريقى لإحلال السلام بين السودان ودولة جنوب السودان.

وفى غضون ذلك، استعرضت آلية تنفيذ اتفاقيات التعاون بين الجانبين أمس سير تنفيذ اتفاقيات التعاون، خاصة فى مجال التجارة وفتح المعابر، وأوضح وزير التجارة عثمان عمر الشريف أن الوزارة أكملت استعدادها لاستئناف وتوسعة التبادل التجارى بين البلدين، حيث تم تحديد 172 سلعة يمكن تصديرها لدولة الجنوب.

ونقلت الإذاعة عن الشريف قوله، إنه تم توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم فى هذا الجانب، وأوضح أنه سيترأس وفدا يضم الوزارات والأجهزة المعنية للقيام بزيارات ميدانية للاطمئنان على جاهزية المعابر والآليات.

من جهته، أوضح ممثل وزارة النقل والطرق والجسور أن الوزارة أكملت الاستعدادات لاستئناف حركة النقل النهرى، وأن هناك 246 ماعون نقل نهرى جاهزة لاستخدامها فى التجارة بين البلدين، وقال إن وزير النقل الجنوبى سيزور الخرطوم مطلع الشهر المقبل لتوقيع اتفاقية بين البلدين فى مجال النقل.

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مصر 365