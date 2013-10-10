خبراء الطب: ارتفاع معدل انتشار أورام الكبد بمصر

أكد خبراء طب الأورام، أن معدل انتشار أورام الكبد فى مصر تصل إلى 21 لكل 100 ألف شخص، وهى تعد من النسب المرتفعة عالميا.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت أمس الأربعاء بعنوان (نحو تطبيق القواعد الإرشادية المصرية لعلاج أورام الكبد) بالتعاون بين وزارة الصحة والجمعية المصرية لأورام الكبد.

وأعلن الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان، أن الوزارة ستبدأ فى تطبيق أول قواعد إرشادية لتوحيد علاج أورام سرطان الكبد فى مصر، وذلك بعد اعتمادها من قبل الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان.

وقال- خلال كلمته بالندوة- إن تلك القواعد الاسترشادية ستطبق بالتعاون بين وزارة الصحة ممثلة فى هيئة المستشفيات التعليمية وبين جمعية سرطان الكبد المصرية، وفقا لبروتوكول تعاون بين الجهتين، لافتا إلى أنه من المقرر تطبيق تلك القواعد بكافة المراكز والمستشفيات، بهدف تقديم علاج موحد لمرضى سرطان الكبد.

وأوضح أباظة أن القواعد الاسترشادية ستطبق على 23 مركزا لعلاج الأورام، حيث تم البدء فى تطبيقها فعليا بـ8 مراكز حتى الآن، لافتا إلى أن أحد الوزراء السابقين رفض اعتماد تلك القواعد بحجة عدم أهميتها، مطالبا المعاهد التعليمية بتعميمها تحديدا بمحافظات الوجه القبلى.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف إسماعيل، مدير المعاهد والمستشفيات التعليمية بوزارة الصحة، أنه سيتم البدء الفورى بتطبيق تلك القواعد بثلاثة مراكز لعلاج الأورام، وهم معهد الأورام بالإسماعيلية ومستشفى كبد المحلة ومستشفى كبد دمنهور.

وأفاد بأن تطبيق هذه القواعد سيساهم بشكل كبير فى الاكتشاف المبكر لأورام الكبد، وهو أمر غاية فى الأهمية ويرفع من نسبة الشفاء من المرض، خاصة وأنها تعتبر القواعد الأولى من نوعها فى مصر وتنافس القواعد التى وضعتها عدد من دول العالم بهذا الصدد.

وأشار الدكتور جمال عصمت، عضو اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، إلى أن أورام الكبد تصيب حوالى 30 من كل 100ألف شخص على مستوى العالم، فى حين يصل معدل انتشار المرض فى مصر إلى 21 لكل 100 ألف شخص، وهى تعد من النسب المرتفعة عالميا.

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