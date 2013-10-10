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مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الكبد يستعرض زراعة الخلايا الجذعية فى علاج الاستسقاء

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يعقد المؤتمر الـ15 للجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى بالإسكندرية فى الفترة من 9: 11 من الشهر الجارى.

وصرح الدكتور يسرى طاهر أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بطب الإسكندرية رئيس المؤتمر، بأن المؤتمر يناقش أهمية زراعة الخلايا الجذعية لعلاج حالات الاستسقاء المستعصى نتيجة تليف الكبد وثبت فعالية زراعة الخلايا الجذعية فى هذه الحالات كما يناقش أهمية الكشف والعلاج المبكر عن الجرثومة الحلزونية نظرا لعلاقتها المباشرة لحالات التورم الليمفاوى المعوى "MALT"، وأهمية العلاج المبكر لفيروس "بى" والتخلص من وجوده فى الدم عن طريق الأقراص لتفادى حدوث أورام الكبد السرطانية.

ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر صباح اليوم الخميس، الالتهابات التقرحية للأمعاء والقولون والفيروس الكبدى "سى" وطرق علاجه الحديثة وحالات نزيف الجهاز الهضمى وطرق علاج سرطان الكبد خاصة فى الحالات الصعبة.

وكذلك طرق علاج حالات الصفراء الناتجة عن الالتهاب التصلبى لقنوات الصفراء فى الحالات الحرجة وهناك بحث مقدم عن أهمية عدم الإسراف فى نقل الدم فى الحالات الحرجة والعاجلة، وسيتم مناقشة أهمية عدم الإسراف فى نقل الدم لأنه يسبب العديد من المشاكل فى جهازه المناعى.

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مصر 365