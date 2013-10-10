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منظمة الصحة العالمية تعتمد أول لقاح مصنع فى الصين

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منظمة الصحة العالمية تعتمد أول لقاح مصنع فى الصين منظمة الصحة العالمية تعتمد أول لقاح مصنع فى الصين

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أنه تم إنتاج لقاح جديد مصنع فى الصين، وتم إضافته إلى قائمة العقاقير المعتمدة لدى المنظمة، ويعالج اللقاح مرض (التهاب الدماغ اليابانى) وهو مرض ينقل عن طريق البعوض ويسبب التهابا فى المخ. ويمثل المرض مشكلة كبرى فى مجال الصحة العامة ويتوطن مع التفشى الموسمى للأمراض فى أجزاء من الصين وروسيا وجنوبى آسيا.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن هذا المرض لا يوجد له علاج محدد حتى الآن، ولكن يمكن الوقاية منه من خلال استخدام لقاحات معتمدة كما أن توفير الرعاية فى المنشآت الصحية يمكن أن يقلل مخاطر الوفاة أو الإصابة بإعاقات. وهذا هو أول لقاح مصنع فى الصين تعتمده منظمة الصحة العالمية.

وفى هذا الإطار رحبت "مارغريت تشان" المديرة العامة للمنظمة بذلك التطور فى مجال حماية الأطفال فى الدول النامية من مرض التهاب الدماغ اليابانى، وكذلك بالنسبة لتوفر اللقاحات فى المستقبل لتمكن الصين من إنتاج لقاحات ترقى إلى معايير منظمة الصحة العالمية.

وأعربت" تشان" عن الأمل فى اعتماد مزيد من اللقاحات المصنعة فى الصين لما لذلك من منافع تعود على العالم بأسره.
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