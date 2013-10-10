الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب تطالب بألف دولار حد أدنى للأطباء

عقدت الأمانة العامة والمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب اجتماعهما الدورى فى الفترة من 7-8 أكتوبر 2013 فى الخرطوم، وذلك باستضافة من اتحاد أطباء السودان وقد تداول الحاضرون مناقشة ما تم فى اجتماع الأمانة الأمة بالعام الماضى كما تم استعراض تقارير اللجان والتقارير التابعة للاتحاد.

ونوقشت مجموعة من القضايا الهامة من بينها كيفية تطوير المعهد العربى للتنمية المستدامة التابع لاتحاد الأطباء العرب بالسودان، كما أقر المجلس مقترحا بشأن الحد الأدنى للأجور لكادر الأطباء، وطالبوا بألا يقل عن ألف دولار للطبيب العام وألفين للاختصاصى وثلاث للاستشارى، وذلك حفاظا على الكادر الطبى من الهجرة خدمة للمريض العربى.

وكلف كل من الأمين العام ورئيس المجلس الأعلى للاتحاد بمتابعة ذلك الأمر وطرحه على الجامعة العربية واجتماع مجلس وزراء الصحة العرب القادم، لذا أوصى المجلس برفع رؤية الاتحاد بشأن الحد الأدنى لنسبة ميزانية الصحة فى الميزانيات العامة للدول العربية بحيث تبدأ من 8% كمرحلة أولى، على أن تزيد بعد 5 سنوات إلى 10% ثم الوصول إلى 15%.

وقد أوصى المجلس بوضع تصور بشأن تاريخ ودستور الأخلاق الطبية، استنادا إلى قيم الأمة الإسلامية على أن يكون هذا المشروع جزء من مناهج كليات الطب فى الوطن العربى.

> ووافق الاجتماع على إنشاء المجلس الاستشارى لاتحاد الأطباء العرب حتى يتسنى الاستفادة من قدرات المنظمات والهيئات التى تخدم الصحة فى الوطن العربى.