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من التاريخ – 1974.. ' اللاعب المصري غير مؤهل لطرق اللعب الحديثة '

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من التاريخ – 1974.. ' اللاعب المصري غير مؤهل لطرق اللعب الحديثة ' من التاريخ – 1974.. ' اللاعب المصري غير مؤهل لطرق اللعب الحديثة '

لماذا خسرنا المباراة؟ لأننا طبقنا أحدث طرق اللعب في العالم رغم أنها لا تناسب إمكانيات لاعبينا.. هذه النظرية تطبق منذ عام 1972!

في مطلع الألفية الجديدة كانوا يقولون تحتاج لليبرو، رغم أن العالم كله يلعب بـ4 في خط الدفاع.

أما خلال تصفيات مونديال 1974، كانت صحيفة الأهرام تقول إن مصر ودعت السباق بعد الخسارة أمام تونس بسبب تطبيق خطة 4-3-3 والكرة الشاملة التي خرجت من هولندا واجتاحت العالم في هذا التوقيت.

FilGoal.com ينقلكم بين الأزمنة، لتشاهدوا كيف كانت الأجواء مع كل محاولة لمنتخب مصر في رحلة الوصول إلى كأس العالم، والبداية مع 1934.

1974

ظروف الحرب أبعدت مصر لعرشين عاما عن تصفيات المونديال، حتى عادت لتشترك في سباق الوصول لكأس العالم بألمانيا الغربية.

لعب منتخب مصر عام 1972 أمام تونس، وودع الفراعنة السباق بعد السقوط 2-صفر في مباراة الإياب.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت أيضا بفوز تونس في القاهرة 2-1.

وجاء عنوان الأهرام يوم 18-12-1972 "تونس تكسب 2-صفر ومصر تخرج من كاس العالم".

واكد التقرير الذي كتبه الأعالمي الكبير نجيب المستكاوي أن منتخب مصر لعب بطريقه 4-3-3 وهي غير مناسبة لقدرات اللاعب المصري مع العلم ان تلك الطريقة وقتها كانت الاحدث في العالم بعد ظهور الكرة الشاملة علي يد فريق آياكس أمستردام بطل اوروبا عامي 71و72.

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فيديو اليوم السابع

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