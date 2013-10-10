أس: ريال مدريد قد يتعاقد مع ليفاندوفسكي في يناير المقبل

(إفي) - كشف تقرير إخباري اليوم الخميس أن ريال مدريد الإسباني قد يتعاقد مع الهداف الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بروسيا دورتموند، في يناير المقبل خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

وأوضحت صحيفة (أس) الإسبانية على موقعها الإلكتروني أن ريال مدريد يفكر في الحصول على خدمات ليفاندوفسكي إذا استمر أداء مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة أقل من المستوى المنتظر.

وأضافت أن ليفاندوسكي كان قد أعلن أنه سينضم إلى بايرن ميونخ في موسم الانتقالات الشتوية المقبل، ولكن مدرب الفريق الألماني بيب جوارديولا يبدو أنه لا يرغب في إتمام هذه الصفقة رغم وجود اتفاق شفهي بين اللاعب والنادي البافاري.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع دورتموند بنهاية الموسم الجاري، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لا يمكنه التفاوض حول الانضمام لفريق جديد إلا قبل ستة أشهر من انتهاء تعاقده مع فريقه الحالي.

وتقول (أس) إن سعر ليفاندوفسكي، الذي سجل خلال الموسم الكروي الماضي 39 هدفا في 56 مباراة، سيتراوح بين عشرة و12 مليون يورو فقط بسبب قرب انتهاء تعاقده مع دورتموند، الذي سيفضل بيعه لفريق أجنبي على أن ينضم لغريمه البافاري.

وكان الريال قد أبدى اهتمامه بليفاندوفسكي خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي حيث قام رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز بالحديث معه عن هذا الأمر خلال الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال الأوروبي التي جمعت بن دورتموند والريال.

ييشار إلى أن الريال كان قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع مهاجم خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل لتدعيم صفوفه، وبرز من بين من يرغب في ضمهم الكولومبي راداميل فالكاو لاعب موناكو الفرنسي والأوروجوائي لويس سواريز لاعب ليفربول الإنجليزي.