أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

الآلاف بـ«الرملية» يشيعون جثمان شهيد الغربية مرددين: «الإخوان أعداء الله»

Google+ Print
الآلاف بـ«الرملية» يشيعون جثمان شهيد الغربية مرددين: «الإخوان أعداء الله» الآلاف بـ«الرملية» يشيعون جثمان شهيد الغربية مرددين: «الإخوان أعداء الله»
عائلة المجند الشهيد: اتصل بنا صباح الحادث ليخبرنا بنزوله.. وجاء داخل صندوق

كتب : رفيق ناصف تصوير : ماهر العطار الخميس 10-10-2013 08:41

اتشحت قرية الرملية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية والقرى المجاورة لها باللون الأسود، وخيّم الحزن على سكانها، حزناً على الشهيد فتحى صابر، رقيب الشرطة الذى قضى نحبه فى الهجوم الإرهابى الذى قام به مجهولون على مبنى مديرية أمن جنوب سيناء، الاثنين الماضى، والذى راح ضحيته 4 من الشرطة والمدنيين وأصيب 55 آخرون.

أدى الآلاف من المواطنين أمس الأول، صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد قريته، ثم شيعوا الجثمان فى جنازة عسكرية مهيبة تقدمها اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية، واللواء حاتم عثمان، مدير أمن الغربية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، مرددين هتافات: «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله»، «الإخوان أعداء الله»، معبرين عن غضبهم واستيائهم من حالة الانفلات الأمنى الذى تشهده محافظتا شمال وجنوب سيناء مما يؤدى لقتل ذويهم.

شهيد الشرطة فتحى صابر، قُتل فى هجوم انتحارى نفذه مجهولون على مبنى مديرية أمن جنوب سيناء صباح الاثنين الماضى، وكان ضمن أفراد الشرطة الذين وقع عليهم الاختيار لتأمين مبنى المديرية فى ذكرى انتصار أكتوبر، وكانت خدمته على الباب الخلفى للمبنى، وفى الساعة التاسعة والنصف صباحاً فوجئوا بسيارة ربع نقل «شيفروليه» حمراء اللون تتجه نحوهم بطريقة مسرعة واصطدمت بالبوابة، ثم انفجرت فى الوقت الذى كان فيه قريباً منها، مما أسفر عن إصابته التى أودت بحياته. ولفت محمود عامر، أحد أقارب الشهيد، إلى أن الشهيد هو أخ لـ4 بنات وأب لطفلين؛ محمد 10 سنوات، وهند 5 سنوات، والده توفى منذ عامين وأصبح من وقتها هو العائل الوحيد لهم جميعاً، وكان أثناء إجازته يعمل فى الفلاحة حتى يقدر أن يوفر متطلبات الحياة، وفى يوم الحادث اتصل بهم ليخبرهم بنزوله يوم الثلاثاء فى إجازة وأنه سيقضى معهم أيام عيد الأضحى. يلتقط طرف الكلام محمد رضوان، أحد أبناء القرية وجار الشهيد، موضحاً أن الشهيد صدق فى وعده، حيث أخبرهم بنزوله يوم الثلاثاء وبالفعل أوفى بعهده فجاء فى صندوق محمول على الأعناق».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي