ضبط فلاح متهم بقتل “ابن عمه” فى مشاجرة بدمياط

تمكن ضباط مباحث مركز دمياط برئاسة الرائد حسين القندقلى من ضبط محمد .س فلاح من أبناء قرية السنانية المتهم بقتل نجل عمه بعد مشاجرة دارات بينهما .

ترجع وقائع الحادث عندما تلقى مركز شرطة دمياط بلاغا من مستشفى دمياط التخصصي بوصول سيد محمد أحمد .س سن 32 عامل ومقيم بناحية السنانية / دائرة المركز ” جثة هامدة ” ووجود إصابات بها كدمات وسحجات ادعاء تعدى من آخر ، وتم نقله لمشرحة المستشفى .

و بالانتقال وسؤال شقيقته سحر سن 35 ربة منزل ومقيمه بذات الناحية اتهمت ابن عمها بالتعدي عليه بالضرب بقطعه خشبية ، مما أدى إلى إصابة شقيقها ووفاته وذلك لإتهام المجني عليه للمتهم بسرقة مبلغ مالي منه .

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والأداة المستخدمة ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها .

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 17210 جنح مركز شرطة دمياط لسنة 2013م .