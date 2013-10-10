دراسة: ضوضاء المطارات تسبب الإصابة بأمراض القلب

كتب : أ ش أ منذ 35 دقيقة

اكتشفت الدراسات الطبية البريطانية والأمريكية أن السكان الذين يعيشون بالقرب من المطارات أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض انسداد الشريان التاجي وشرايين القلب.

فقد أظهرت دراسات طبية في المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية، نشرت ليلة أمس أن الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المطارات أكثر عرضة بصورة متزايدة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث كشفت الدراسات أن التعرض المستمر للضوضاء الصادرة عن إقلاع وهبوط الطائرات قد يضر بشكل حقيقي بالصحة ويقلل من جودة حياة هؤلاء الأشخاص.

وأوصت الدراسات بوضع النتائج التي توصلت إليها في الحسبان عند اتخاذ أية قرارات مستقبلية تتعلق ببناء مدرجات أو مطارات.

فقد أجرت دورية "ذا بريتش جورنال مديكال" الطبية البريطانية دراسة حول الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من مطار هيثرو، أظهرت أن نسبة تتراوح بين 10 إلى 20 % منهم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، ووجدت دراسة أمريكية أخرى مرتبطة بها أجريت حول صحة أكثر من ستة ملايين أمريكي يعيشون في المناطق المحطة بنحو 89 مطارا أمريكيا أن خطر إصابة هؤلاء السكان بأمراض القلب يرتفع، في المتوسط، بنسبة 3.5 % مع كل عشر وحدات (ديسيبل) ضوضاء.