حكايات خاصة للنجوم بعد فوزهم في استفتاء «سيدتي» لرمضان 2013

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انتهى ماراثون دراما رمضان. لكن، هناك لحظات خاصة يعيشها كل فنان بعد العرض وينتظرها كثيراً، وهي لحظات التكريم. وبعد فوز النجوم في الاستفتاء الذي أجرته «سيدتي» لمسلسلات وبرامج رمضان للعام 2013، كان ضرورياً أن نتعرف على هذه اللحظات مع الفائزين. وهو ما نرصده في هذا الموضوع:

الزعيم: رسالتي وصلت

في البداية، تحدث الزعيم عادل إمام الذي حاز مسلسله على المركز الأول كـ «أفضل مسلسل جماهيري»، وأيضاً استطاع أن يحظى بإعجاب الشعب العربي كـ «أفضل ممثل جماهيري» قائلاً: «الجائزة التي تأتي من الجمهور لها مذاق خاص؛ لأنها تأتي من طوائف مختلفة من الأعمار. وهذا يعني أنني مازالت محبوباً لدى الناس». ويضيف:» فكرت كثيراً في تقديم مسلسل «العراف»، خاصة أنني كنت قد قدّمت مسلسل «فرقة ناجي عطا الله» في العام السابق. لكنّ جودة العمل جعلتني أقبل هذه المغامرة. والناس تقبّلته بسهولة وسعادة. وهذا يعني أن رسالتي وصلت».

والدي لم يتدخل في عملي

أما رامي عادل إمام الذي حاز جائزة «أفضل مخرج» فأكّد أن المسلسل استغرق فترات طويلة من التحضير قائلاً: «الحقيقة، إن والدي لم يتدخل في عملي، رغم أنه البطل. ونجاحي جزء كبير منه يرجع لوالدي وثقته في أنني أمتلك قدرة على تقديم أعمال قوية. وأشكر الجمهور الذي وضعني في هذه المنطقة. وهذا يجعلني أصمم على الابتكار في أي عمل أقدّمه بعد ذلك».

لم أتوقع فوزي

أما غادة عبد الرازق الفائزة عن فئة «أفضل ممثلة جماهيرية» فقالت: «لم أتوقّع فوزي، خاصة أن الشخصية التي قدّمتها هذا العام بعيدة عن الدلع ومركّبة. لكنّ الجمهور يحبني. ولذلك، أحرص على أن أتواجد معه في رمضان. وشكراً «سيدتي الجميلة».

أمنية دنيا

أما دنيا سمير غانم الفائزة عن فئة «أفضل ممثلة كوميدية مصرية» عن مسلسل «الكبير» فقالت: «هدية أجمل شخصية قدمتها في حياتي وتحوّل غير مسبوق لي في الدراما. وأتمنى دائماً أن أحصل على جوائز مثل هذه الجائزة التي جاءت من كل الدول العربية وبمشاركة شعبية».

لا أرغب سوى بحبكم

منى زكي حازت على لقب «أفضل ممثلة مصرية» عن مسلسلها «آسيا» وبطريقتها المعتادة قالت: «تسلم يا جمهور الوطن العربي على دعمي. وهذا المسلسل بذلت فيه مجهوداً جباراً انتهى بفوزي بهذه الجائزة. ولا أرغب سوى بحبكم. أتمنى أن أكون دائماً عند حسن ظنكم».

أشعر بأني فوق السحاب

بينما استطاعت كندة علوش أن تحظى بـ «أفضل ممثلة سورية» عن عملين مختلفين: الأول «نيران صديقة» والثاني «سنعود بعد قليل». وقالت: «أشعر بأني فوق السحاب لأن الجمهور اختارني في عملين مختلفين. وهذا دليل على نجاحي وتقدمي في الساحة الفنية. ودائماً أرغب في التواصل مع جمهوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولكنني لا أنتظر سوى حب الناس. فأعتبره هو الباقي والأهم».

سيرين: شكراً لكل من صوّت

النجمة سيرين عبد النور تقدمت بالشكر إلى كل شخص صوّت لمسلسل «لعبة الموت». وقالت: «من المعروف أن محطات التلفزة تعرض في شهر رمضان كمّاً كبيراً من المسلسلات. واختيار الجمهور العربي لمسلسل «لعبة الموت» ومتابعته دون سواه من الأعمال الأخرى، هو أكبر دليل على ثقة الناس ومحبتها ودعمها لي كممثلة، إذا لم أحظَ بدعم ومحبة الجمهور، فهذا يعني أن كل تعبي وجهدي ذهبا سدىً. ولذلك، أنا أشكر الناس على الدعم الذي قدّموه لي في كل عمل عربي قدّمته بدءاً بمسلسل «سارة» مروراً بمسلسل «روبي» وانتهاءً بمسلسل «لعبة الموت». وأنا أعدهم بعمل عربي جديد في رمضان المقبل لأن الصورة بدأت تتبلور. وأتمنى أن يحظى بإعجابهم».

توقّع عابد فهد

النجم عابد فهد الذي فاز بجائزة «أفضل ممثل سوري» عن دوره في مسلسل «لعبة الموت» تقدّم بالشكر إلى «سيدتي»، وتحدث عن السبب الذي جعله ينال الجائزة عن دوره في هذا العمل تحديداً، بالرغم من أنه شارك أيضاً في مسلسليّ «الولادة من الخاصرة-3» و«سنعود بعد قليل» حيث قال: «توقعت أن أفوز بالجائزة عن دوري في مسلسل «لعبة الموت» تحديداً، لأنني من خلال مسلسل «الولادة من الخاصرة» قدمت شخصية رؤوف التي كان يعرفها الناس في الجزءين السابقين من المسلسل. أما الجديد هذه السنة فكان «لعبة الموت» الذي قدمت فيه دوراً ملوّناً، لديه مساحة مركبة تسمح بالتنوع في أداء الشخصية التي تجمع بين الانكسارات والقوة والصدمة، ولا شك أن الناس في العالم العربي ركزوا على متابعة مسلسل «لعبة الموت» أكثر من متابعتهم لمسلسل «الولادة من الخاصرة». صحيح أن «لعبة الموت» حظي بنسبة مشاهدة عالية في لبنان. ولكنه يعتبر عملاً عربياً قياساً مع نسبة المشاهدة التي حظي بها في كل الدول العربية».

أشعر بفرح كبير

النجم السوري دريد لحام الذي حصد لقب «أفضل ممثل كوميدي» عن مشاركته في مسلسل «سنعود بعد قليل»، تقدّم بالشكر إلى كل من منحه صوته وقال: «عندما أسمع خبراً مماثلاً، أشعر بفرح كبير وبأن الناس لا تزال تتابع أعمالي».

وعن المفارقة في اختياره كأفضل ممثل كوميدي في عمل درامي بامتياز ولا علاقة له بالكوميديا، أوضح دريد لحام: «بالتأكيد، لا توجد كوميديا في مسلسل «سنعود بعد قليل» ولكن فيه ابتسامات، وربما الجمهور دخلوا من هذا الباب عند التصويت للاستفتاء. أداء نجيب أو أبو سامي في المسلسل يتمتع بالقليل من خفة الدم، وبحسب الحالة، دون الذهاب بعيداً في اتجاه الضحك، لأن الموضوع لا يحتمل الضحك إطلاقاً».

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