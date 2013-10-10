بدء دورات تدريبية خاصة بالورق والطباعة بكلية "علوم" حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن تنظيم دورة تدريبية متخصصة بمعمل الورق والطباعة بكلية العلوم على أجهزة توصيف الورق، وأجهزة تجهيز الطبعة وتوصيفها.

وأكدت الدكتورة سامية إبراهيم الشربينى، المدير التنفيذى لمشروع تطوير واعتماد معمل الورق والطباعة بكلية العلوم، أن المعمل يقدم خدمات لقطاع الصناعة (شركات الورق والكرتون– البلاستك – النسيج – الأحبار- الراتنجات – المطابع) وقطاع البحث العلمى (مراكز ومعاهد البحوث – الجامعات التى تقدم أبحاثا علمية تطبيقية فى مجال الورق والكرتون والطباعة والأحبار) وتدريب العمالة المرتبطة بالصناعات السابقة، وكذلك تأهيل طلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه فى المجالات التطبيقية المذكورة، حيث يتم تخريج هذه الفئات المؤهلة للعمل فى قطاع الصناعة.

كما يقدم المعمل العديد من الخدمات الأخرى، من أهمها تجهيز عينات مطبوعة بطباعة الأوفست واللتربرس وكمية الحبر المنتقلة، وتقييم جودة الطباعة عن طريق قياس الكثافة الضوئية، والقياسات الفيزيائية مثل "النفاذية والنعومة بطريقةBendtsen تنعيم الورق Cobb وزن الورق (جم/م2)"، والقياسات الضوئية مثل "درجة البياض- درجة العتامة- درجة النصوع – تقدير اللون – درجة امتصاص الضوء – درجة تشتت الضوء"، والقياسات الميكانيكية مثل "مقاومة الشد ومعامل الشد – درجة التمدد – مقاومة الإنفجار ومعامل الانفجار".

وأضافت "الشربينى" أن إدارة المعمل تلتزم بأن تكون جميع الاختبارات والقياسات التى يطلبها العملاء بمستوى أداء عال ومتميز من الدقة والجودة، وتتوافق مع متطلبات المواصفات الدولية القياسية لاعتماد المعامل.

يذكر أن كلية العلوم تتميز بوجود شعبة الكيمياء التطبيقية بقسم الكيمياء، وتتميز بتدريس كيمياء وتكنولوجيا الصناعات المحلية، وذلك لتخريج خريجين قادرين على استيفاء متطلبات سوق العمل، ومن ضمن هذه الصناعات صناعة الورق والأحبار، مما يؤدى إلى ربط المجال البحثى بالصناعة، كما يقوم المعمل بالاشتراك فى اختبارات الكفاءة الفنية بمعهد بيرا بالمملكة المتحدة والمعهد القومى للقياس والمعايرة بمصر.