"البيئة": ورشة عمل لنشر تكنولوجيا البيوجاز المنزلية فى مصر

قام مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة بوزارة الدولة لشئون البيئة بتنفيذ ورشة عمل للتدريب على بناء وحدات البيوجاز المنزلية من مخلفات الحيوانات، وذلك فى إطار السعى نحو نشر تكنولوجيا البيوجاز المنزلية فى مصر، حيث يأتى الهدف من الورشة هو التعريف بالمشروع وأهميته والأنشطة التى ينفذها بالإضافة إلى الدعم الفنى الذى تقدمه الوزارة والذى يتمثل فى تدريب عدد من المهندسين وعمال البناء على كيفية بناء الوحدات والتوصيل والتغذية والصيانة والمتابعة للراغبين.

ومن المقرر بناء 1000 وحدة بيوجاز وذلك بعد النجاح فى الانتهاء من تركيب وتشغيل 102 وحدة إنتاج غاز بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية الهندية والتى تم بالفعل تطبيقها بنجاح بإحدى قرى محافظتى الفيوم وأسيوط.

الجدير بالذكر أن المشروع سيخلق فرص عمل بدخل متميز من خلال عمل حر قائم على اكتساب مهارات جيدة فى مجال إنتاج الغاز الصديق للبيئة.

كما يعمل المشروع على توفير منحة لا ترد للمواطنين الراغبين كمساهمة من المشروع بقيمة 50% من التكلفة الإجمالية لوحدة إنتاج الغاز الحيوى بناء على القواعد والمعايير التى ينص عليها المشروع فى هذا الشأن، علاوة على أن المشروع يوفر للمواطنين آليات صيانة الوحدات دوريا مع ضمان تشغيلها لمدة 3 سنوات كحد أدنى على الأقل.