"البيئة" تشارك فى مؤتمر المفوضين بشأن اتفاقية "ميناماتا" للزئبق

غادرت الدكتورة فاطمة أبو شوك الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، إلى كوماموتو باليابان لحضور مؤتمر المفوضين المعنى باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق الذى يعقد فى الفترة من 10-11 أكتوبر الجارى، ويسبق المؤتمر اجتماع تحضيرى حكومى دولى مفتوح المنتهى فى الفترة من 7-8 أكتوبر 2013.

وأشارت فاطمة أبو شوك خلال المؤتمر، إلى منع التلوث البيئى العالمى والأضرار الصحية الناجمة عن الزئبق، لافتة إلى أن الهدف من الاتفاقية هو حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات والإطلاقات البشرية المنشأ للزئبق واستخدام أفضل الممارسات البيئية من خلال تطبيق أنسب التدابير وإستراتيجيات التحكم البيئى، وسيتم استعراض مواد اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق بالمؤتمر لفتح باب التوقيع عليها.

وأوضحت أن مادة الزئبق تثير انشغالاً عالمياً بسبب انتقالها البعيد المدى فى الجو، وثباتها فى البيئة بمجرد دخولها إليها بوسائط بشرية المنشأ، وقدرتها على التراكم بيئياً فى النظم الإيكولوجية، وآثارها السلبية الكبيرة على صحة الإنسان والبيئة، والحاجة إلى اتخاذ إجراء عالمى بشأنها.

جدير بالذكر، أنه فى 19 يناير 2013، خلال الاجتماع الخامس للجنة التفاوض الحكومية الدولية، اختارت الدول المشاركة مرفق البيئة العالمية GEF لتمويل تنفيذ معاهدة دولية جديدة ملتزمة الحد من والقضاء النهائى على التلوث بالزئبق وهى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق".

وقد نظم مرفق البيئة العالمىة والبنك الدولى فى 4 أكتوبر ندوة حول الزئبق ودور مرفق البيئة العالمية فى تحقيق منافع بيئية عالمية فى هذا الشأن، واتخاذ خطوة هامة نحو معالجة تلوث الزئبق العالمية، والطريق إلى جهود مكثفة فى إطار الاتفاقية الجديدة، وذلك بحضور مسؤولون حكوميون وخبراء من الجامعات والمؤسسات البحثية، والممارسين من منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.