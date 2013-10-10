110 ملايين لمشاريع جديدة .. ولا نسمح باستغلال المواطن

أكد مدير مصلحة المياه بمحافظة الحناكية المهندس سلطان بن شداد السهلي أن إجمالي تكلفة المشاريع القائمة للمياه بالمحافظة تبلغ 110 ملايين ريال، وتغذي المصلحة جميع أحيائها وأكثر من 14 مركزا، بالإضافة إلى القرى التابعة لها، مفصحا عن عدد من المعوقات التي تعيق بعض المشاريع الخاصة بمصلحة المياه.. فإلى الحوار:• ما هو نطاق خدمة مصلحة المياه بالحناكية؟- تغذي مصلحة مياه الحناكية أحياء عديدة من المحافظة، وجارٍ العمل على باقي الأحياء، كما تقوم بتغذية أكثر من 14 مركزا وقرية تابعة لها.• وهل تواجه مصلحة المياه أي معوقات تؤثر على سير مشاريعها؟- نعم هناك بعض المعوقات التي تواجهنا دائما، على سبيل المثال مشروع شبكة الصرف الصحي، وخصص هذا المشروع لحي المخطط العام وبعد استلام المقاول المشروع استلاما مبدئيا بداية العام المنصرم، وبدأ بالعمل ونزوله للموقع وتركيب أنابيب الصرف داخل الأحياء، إلا أنه لم يستطع إكمال العمل بسبب مناهل الصرف بالمنازل لوجودها أمام المنازل مباشرة لأمتار تتجاوز إلى منتصف الشارع، وينطبق ذلك على الكثير من المنازل في حي المخطط العام، ما يجعل مهمة المقاول صعبة جدا في تركيب أنابيب بشكل مربع مفتوح على جميع المناهل لضعف جودتها في المستقبل القريب، ما أجبر المقاول على التوقف عن المشروع وتم ترحيله لحي الامتداد الجنوبي خلف شرطة الحناكية وكذلك الخط الناقل لمحطة المعالجة طوله 5 كيلومترات يمتد لوادي الحناكية.وهنا أهيب بالبلدية أن تهتم بموضوع المقطع الوزاري الذي يجبر المواطن على أن يضع منهل المنازل بداخلها ولا يتجاوز في الشارع المتر ونصف المتر تقريبا عن حد المنزل على حسب مساحة الشارع، لأن ما بعدها للخدمات كالكهرباء والمياه والاتصالات، وقد خاطبت المصلحة البلدية بهذا الخصوص، وتحدثنا معهم بصفة شخصية أيضا ولكن لم يرد إلينا رد حتى الآن.• ما هي نظرتكم الحالية ومخططاتكم المستقبلية للمياه في المحافظة؟- مستقبل مبشر بالخير، والآن بدأت المرحلة الثالثة من مشروع المياه حيث شرعت شركة صينية من ينبع بالعمل في تغذية منطقة المدينة المنورة، ومنها محافظة الحناكية بخط ناقل للمياه سيصب في خزاني الحناكية الرئيسيين اللذين يسعان 20 ألف متر مربع من ينبع مرورا بالمدينة المنورة والصويدرة، سيغطي احتياجات المحافظة من المياه بالكامل.• كيف يعمل مشروع المياه بالحناكية، وما هي آلية تغذيته للمنازل؟- يوجد لدينا خزانان سعة كل خزان 10 آلاف متر مربع من المياه، يتم توصيل المياه للمنازل بالحناكية أولا عن طريق نقل المياه المحلاة بالتريلات من العاقول بمعدل 11.052 مترا مكعبا يوميا، والثاني عن طريق الآبار في مديسيس الشمالي والجنوبي ويتم نقل المياه من وإلى الخزانات، ثم نقوم بتعذية المنازل عبر الشبكة الأرضية بنظام المناوبات، فعلى سبيل المثال يوما السبت والأحد لحي المخطط العام، والاثنين لحي العقدة بمعدل أربع ساعات في اليوم الأول، وثماني ساعات لليوم الثاني وبقية الأيام تكون أيام تجميع المياه إلى الأسبوع التالي بنفس نظام المناوبة أسبوعيا للأحياء المعتمدة حاليا، وجارٍ العمل حاليا على الانتهاء من شبكة المياه بحيي الحمادة والظريس.• وما هي المشاريع المدرجة في ميزانية مصلحة المياه بالحناكية وتكلفتها ومدى إنجازها؟- هناك عدد من المشاريع تم إدراجها في مصلحة المياه بمحافظة الحناكية بتكلفة إجمالية 110 ملايين ريال تتمثل في: مشروع تشغيل وصيانة للشبكة القائمة حاليا وصيانة الآبار في مديسيس الشمالي والجنوبي والآبار التي في الحسو والمحامة وتكلفته 7.699.000 ريال، ومشروع نقل المياه المحلاة من العاقول للخزانات بالحسو والحناكية وتكلفته 9.342.000 ريال، مشروع السقيا لتغذية المنازل التي لم تستفد من الشبكة الأرضية وتمت ترسيته على شركتين ويبلغ إجمالي تكلفة المشروع 28 مليون ريال، ومشروع إنشاء ثلاث محطات تحلية في الهميج وحزره والضميرية وتم الانتهاء منها قبل ثلاثة شهور بطاقة إنتاجية لحزرة والهميج 300 متر مكعب يوميا والضميرية 500 متر مكعب يوميا، وإجمالي تكلفة المشروعين 4.335.000 ريال، ومشروع استكمال خطوط الصرف الصحي بالحناكية «خطوط رئيسية وشبكات». بالإضافة إلى مشاريع جديدة تم فتح مظاريفها في السنة الجديدة وهي: مشروع إنشاء خزانات تجميعية بأشيابها 500 متر مكعب لكل خزان للمراكز والقرى التابعة للحناكية، وممكن الاستفادة من هذه الخزانات مستقبلا لعمل شبكة أرضية لتغذية المنازل بالمراكز والقرى وهي بلغة وصخيبرة والنخيل «خزانين» وعرجاء، مشروع إنشاء أشياب لخزانات الحناكية لتكون خزانات احتياطية إضافية، مشروع مختبر للمياه بحيث يمكن تحليل المياه ومراقبة الآبار.• وما الجديد في مشروع الصرف الصحي بالحناكية؟- تم إنجاز بنسبة 98% من المشروع بخط طوله ستة آلاف متر مكعب حتى الآن، إضافة إلى خط الناقل للوادي المقاول أنجز منها 50% وتبقى فقط تقاطع الطريق السريع لعمل ثقب أفقي من تحت الطريق للوصول إلى محطة الصرف التي تقع على طريق العمق بعد محطة العاليات ما بعد الطريق السريع، وسيتم الانتهاء من توصيل الخط الناقل لمحطة المعالجة بالقريب العاجل بما لا يتجاوز ثلاثة شهور للثقب الأفقي.• تسود حالة من الإحباط والتململ بين المواطنين لمشاريع المياه والصرف الصحي بالحناكية.. فما الحل؟- نقدر للمواطنين حرصهم على حقهم في وصول الخدمات لمنازلهم ولكن نحن الآن في طور التأسيس ونحن نسعى للوصول للهدف الأخير بخدمة كل مواطن وإيصال الخدمة بالشكل المأمول.• ماذا عن مشروع إكمال التوصيلات المنزلية للمياه؟- المشروع لم يكتمل حتى الآن، والمشروع السابق مهمته تنفيذ شبكة بأطوال محددة والجزء الآخر المتبقي بخط طوله أربعة كيلومترا في مشروع آخر وجديد، وهذا ما تم حتى تكتمل التوصيلات في جميع المنازل في حي المخطط العام وسينتهي المقاول قريبا من جميع المنازل.• وماذا عن المياه المهدرة في الشوارع عند تشغيل المشروع للمنازل؟• يجب توضيح أننا وبعد تشغيل الشبكة للمنازل تركنا المياه عن قصد لهدف غسيل وتعقيم أنابيب الشبكة، لأنها غير صالحة للشرب وأخذ عينة من المياه الخارجة من الأنابيب لاختبار الكلور في مختبرات المياه لنصل لنسبة كلور مناسبة للشرب، وهي ما بين 6.5 إلى 8 من 14 وما زاد عن النسبة المطلوبة يعتبر ساما، وهذا قد لا يعرفه البعض، وكمية المياه الكبيرة المهدرة هي نتيجة لفشل اختبار الكلور، أما في الوقت الحالي فقد تم الانتهاء من اختبار الكلور ولن يعاد مرة أخرى لنجاحه.• ما هي الأحياء التي تم توصيل الشبكة إليها؟ وماذا عن بقية الأحياء؟- أولا الحناكية تحتاج إلى شبكة بخط طول 110 كيلومترات وأنجز منها 52 كيلومترا تقريبا، وتم التوصيل إلى أحياء المخطط العام والظريس والعقدة والحمادة مكتملة شبكتها والتشغيل فقط في حيي المخطط العام والعقدة، والمشكلة في حي الظريس لطلب البلدية ضرورة عمل ثقب أفقي لأن التوصيلة لحي الظريس متوقفة قبل الحي عند الطريق العام، وبالنسبة لحي البطيحان له أولوية في توصيل الشبكة بالمشاريع المقبلة.• كم عدد المستفيدين من المياه حتى الآن؟- لدينا أكثر من 1600 مشترك بشبكة الحناكية التي تعمل حاليا في المخطط العام والعقدة، وهناك بعض المخالفات من بعض المواطنين لاستخدام الشبكة بطريقة غير شرعية بحيث يقوم بقص التوصيلة أمام منزله ويقوم بتوصيلها بالخزان وتم ضبط عدد من المخالفين وتم إنذارهم وبحال تكرارها سترصد له غرامة مالية والكثير منهم استجاب للإنذارات التي وضعناها أمام منازلهم.• هناك شكوى من بعض المواطنين من سائقي وايتات السقيا حيث يعتمدون مبدأ السقيا لمن يدفع أكثر.. ما رأيك؟!- حقيقة شيء مؤسف ونحن وجدنا هذا عند بعض السائقين الأجانب التابعين للمقاول في مشروع السقيا، ودورنا رقابة فقط، ونحرص على توفير خمسة آلاف رد شهريا وبعض العمال يوصلون للمراكز التابعة للحناكية ومشكلتنا في بعض المواطنين يريد رده في يومه أو قبل يومه ويأخذ رقم العامل ويدفع له 20 ريالا أو أكثر حتى يأتي إليه الرد، وهذا يشجع السائقين على ذلك وتم اكتشاف بعض السائقين وهو متلبس وقمنا بمخاطبة المقاول باتخاذ اللازم حيال العمال وإبعادهم عن المحافظة وتم ذلك بالفعل.إعلان - Ads إعلان - Ads