محافظ خيبر يدشن قافلة الخير

زياد الدمجاني (خيبر)

دشن محافظ خيبر عبدالله محمد العلوي قافلة الخير التي يشرف عليها مكتب الدعوة والإرشاد والجمعية النسائية الخيرية ونادي الحي بمدرسة معاوية بن أبي سفيان الابتدائية، والقطاع الصحي، والهلال الأحمر، والتي أنشئت لخدمة الحجاج العابرين في طريقهم إلى المدينة المنورة مرورا بمحافظة خيبر، حيث يتم تقديم جميع الخدمات الصحية والتثقيفية للحجيج.يذكر أن محافظة خيبر تقع على الطريق الدولي الرابط بين المدينة المنورة والأردن والعراق والكويت، والذي يشهد توافد أعداد كبيرة من الحجاج ويتم تقديم جميع المساعدات التي يحتاجها الحاج، حيث يشرف على القافلة أطباء ومشايخ وطلاب علم يقدمون جميع المساعدات.