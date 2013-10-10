تدوير قيادات إمارة المنطقة

خالد الجابري (المدينة المنورة)

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة عدة قرارات إدارية تقضي بتدوير عمل قيادات إمارة المنطقة.وتشمل هذه القرارات حسب مصادر «عكاظ»؛ تكليف وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية محمد مصطفى بن سيف صالح وكيلا مساعدا للحقوق، مدير عام التخطيط والتنسيق التنموي وهيب بن محمد مستور السهلي وكيلا مساعدا للشؤون التنموية وناطقا إعلاميا للإمارة، عبدالمحسن بن نائف بن حميد مساعدا لمدير عام مكتب سمو أمير المنطقة، عواد بن أحمد العوفي مديرا لإدارة شؤون الموظفين بجهاز الإمارة، محمد إبراهيم عباس مديرا عاما للشؤون المحلية إضافة لعمله مديرا عاما لإدارة المشاريع ومتابعة الخدمات، خالد محمد فاضل السادات مديرا عاما للمتابعة وخالد عبدالله الضويان مديرا لإدارة الاستقبال وعلاقات الجمهور ومديرا لمركز الخدمة الشاملة.