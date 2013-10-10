تطعيم إجبارى لمرضى السكر والقلب والأطفال ضد «الإنفلونزا»

كتب : نورهان السبحى منذ 41 دقيقة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، أستاذ الأمراض الصدرية، وزير الصحة الأسبق، إن هناك تشابها فى الأعراض بين الإنفلونزا الموسمية ونزلة البرد، لكن الأولى تؤثر على جميع أجزاء الجسم وإهمال علاجها يؤدى إلى احتمالية الإصابة بأمراض شديدة ربما تؤدى إلى دخول الرعاية المركزة وأحياناً تؤدى إلى الوفاة، خاصة بين المجموعات ذات عوامل الخطر المرتفعة وهم صغار السن والمسنون والمصابون بالأمراض المزمنة.

هذا ما أكده أيضاً حشد من الأطباء الذين شاركوا فى المؤتمر الصحفى لإطلاق الحملة القومية للتوعية ضد الإنفلونزا الموسمية تحت رعاية وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع الشركة المصرية للمصل واللقاح والمعهد القومى للسكر. ونصح الدكتور هشام طراف، أستاذ أمراض الباطنة والحساسية بجامعة القاهرة، ومقرر المؤتمر، بضرورة تناول التطعيم لأنه يقى إلى حد كبير من المضاعفات الخطيرة للإنفلونزا وهو يعد تطعيما إجباريا لفئات معينة وهم مرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى. كما نصح الدكتور جمال سامى، أستاذ طب الأطفال ورئيس المؤسسة المصرية للتطعيمات، بأن يكون التطعيم ضد الإنفلونزا إجباريا بين الأطفال المصابين بالحساسية بالإضافة إلى الأطفال الذين يذهبون للحضانات والمدارس حيث تنتشر عدوى الإنفلونزا بسهولة بين الأطفال لقلة وعيهم وحرصهم.