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ضبط مصنع حلويات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج‎

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ضبط مصنع حلويات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج‎ ضبط مصنع حلويات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج‎

صورة أرشيفية

تمكنت إدارة مباحث بسوهاج من ضبط مصنع لإنتاج الحلويات بالمنطقة الصناعية بطهطا لاستخدامه مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر ومواد منتهية الصلاحية وإنتاج حلويات غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

تلقي اللواء “إبراهيم صابر” مدير أمن سوهاج، إخطارا من إدارة مباحث التموين، بوردت معلومات أكدتها التحريات السرية مفادها قيام “عبد النبي.م.ح” 30 سنة ويقيم دائرة قسم طهطا بإدارة مصنع لإنتاج الحلويات بالمنطقة الصناعية بطهطا بإستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر ومواد منتهية الصلاحية وألوان صناعية غير مصرح بتداولها وإنتاج حلويات غير صالحة للإستهلاك الآدمي بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية المنظمة فـي هذا الشأن.

عقب تقنين الإجراءات، قامت مأمورية بالتنسيق مع مفتش الأغذية بسوهاج إستهدفت المصنع ” المشار إليه ” حيث تم ضبط المتحري عنه المذكور.

كما تم ضبط الآتي : عدد “60″ كرتونه حلوي ” فندام ” مختلفة بداخلهم عدد “69000″ قطعة حلوي، عدد “72″ كرتونه حلوي ” كعكه ” بداخلهم عدد “82800″ قطعة حلوي، عدد “19″ كرتونه زنت الواحدة “10″ كيلو جرام منتهية الصلاحية بتاريخ 30-9-2013 ومتغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، عدد “6″ شيكارة بداخلها فول سوداني زنة الواحدة “50″ كيلو جرام متغيرة الخواص الطبيعية ، عدد “200″ كجم حمص مقشور منتهي الصلاحية منذ ثلاثة أشهر، عدد “185″ كجم حلوي غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم التحفظ علي المضبوطات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7709 قسم طهطا لسنة 2013 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

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