زوج يذبح زوجته أمام أولادها لشكه فى سلوكها بالمنوفية

قرر الزوج التخلص من زوجته هذه المرة إلى الأبد بذبحها داخل غرفة نومها بسكين المطبخ أمام أولاده، بعد أن جردها من ملابسها، معلل سبب قتلها لشكه فى سلوكها وكثرة خروجها وقت غيابه ومشاجرات أسرية متكرره بسبب حماته التى تقيم معهم فى نفس المنزل حسب تحقيقات النيابة.

حيث إستقيظ أهالى قرية شبرا بخوم مركز قويسنا محافظة المنوفية على جريمة قتل بشعة عندما أقدم “أمين عبدالسميع” 45 سنة -عامل زراعى- على قتل زوجته “سحر محمد على” 35سنة ربة منزل بعد مشادة كلامية تطورت لمشاجرة فأحضر سكين المظبخ وقام بطعنها بطعنات نافذة فى الرقبة وذبحها من الأمام والخلف ثم جردها من ملابسها ووضعها داخل كرتونة.

واصيب أبناؤه الاثنين بحالة إنهيار عقب سماع صراخات والدتهم ورؤيتها غارقة فى بركة من الدماء فى حجرة نومها وملقاه على ظهرها وتلفظ انفاسها الاخيرة وتجمع أهالى القرية أمام المنزل وتم إبلاغ الشرطة.

وعلى الفور إنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وعثور على المجنى عليها جثة هامدة عارية تماما من ملابسها مصابة بجرح غائر بيدها اليسرى اثناء مقاومة زوجها وجرح قطعى بالرقبة من الامام وآخر من الخلف، وتم التحفظ على جلباب خاص بالمجنى عليها والجانى وسلاح الجريمة وبعض الملابس الداخلية وبنطال بنى اللون وتى شيرت رجالى عليهم آثار دماء القتيلة.

وبعرض المتهم على مدير نيابة قويسنا أعترف بإرتكاب الواقعة وانه قام باخفاء السكين وسط ملابسه وطعنها ليتخلص منها لسوء سلوكها مع كما انه أخفى ملابس الجريمة داخل كرتونة ليتخلص منها إلا أنه تم إلا القاء القبض عليهم بحوزته.

فيما أكد الشهود أن الجانى دائم الغياب عن منزله وعلى خلاف دائم مع زوجته بسبب إقامة حماته معه فى المنزل مشيرين إلى انهم حاولوا التدخل لحل مشاكلهما الزوجية المتكررة ولكن دون فائدة.

ومن جانبه أكد مصدر أمنى أن المتهم يعانى من مرض نفسى “هلاوس نفسية” وهو ما دفعه الى ارتكاب الجريمة، مشيرا إلى ان النيابة العامة قررت حبسه أربعة ايام على ذمة التحقيقات وعرضه على أخصائى نفسى لبيان حالته.

وكان اللواء “سعيد ابو حمد” مدير أمن المنوفية قد تلقى اخطارا من اللواء مجدى سابق حكمدار المديرية بتلقيه بقيام زوج بقتل زوجته بقرية شبرا بخوم وباﻻنتقال والفحص تبين وجود جثة سحر محمد على 35سنة ربة منزل مسجاة على ظهرها بداخل حجرة بالمنزل وبها طعنات نافذة بالرقبة من اﻻمام والخلف وضبط المتهم وأرشد عن السلاح المستخدم “سكين” واعترف بارتكابه الواقعة تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.