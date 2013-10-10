بالصور..احتفال مديرية التربية و التعليم بالفيوم بانتصارات أكتوبر المجيده

شهد الدكتور “حازم عطية الله” محافظ الفيوم واللواء “الشافعي محمد حسن”– مدير الامن، و”محمود العمريطي” وكيل وزارة التربية والتعليم احتفال مديرية التربية والتعليم بانتصارات اكتوبر المجيدة، بحضور “عاصم مرسي” وكيل وزارة الشباب والرياضة و”رمضان حسن” وكيل وزارة الاوقاف والقمس “ميخائيل وكيل” مطرانية الفيوم و”محمود ابو الغيط” مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

بدء الحفل بمدرسة الثانوية بنات بتلاوة اَيات من الذكر الحكيم وعزف السلام الوطني ثم عرض فقرات استعراضية وفنية وادبية للمدارس المشاركة بالإحتفال حيث قدمت المدرسة الرياضية الثانوية للبنات بالفيوم فقرة استعراضية فنية ثم قدمت مدرسة الشهيد مصطفي احمد علي فقرة انشاد جماعي ثم قدمت مدرسة عزة زيدان التجريبي فقرة شعر وزجل ثم انتقل الحضور لمسرح مديرية التربية والتعليم لاستكمال الاحتفال.

اشاد محافظ الفيوم عن سعادته بالحس الوطني العالي لدي الطلاب والطالبات والتلاميذ المشاركين بالاحتفال و تفاعل اولياء الامور الحاضرين واثني علي تنظيم الاحتفال واكد علي ان يوم السادس من اكتوبر سيبقي ابدا الدهر يوم العزه والكرامة لكل مصري فهو اليوم الذي استرجعنا فيه ارضنا في حرب مقدسة تمثل شرف لكل مصري ولن تنسي مصر ابدا التضحيات التي ضحاها جيش مصر الذي سيبقي دائما سندا وعونا لمصر وله مساحة كبيرة من الحب في قلوب المصريين.

وفي كلمته اعرب “محمود العمريطي” وكيل وزارة التربية والتعليم عن سعادتة بحضور السيد المحافظ ومدير الامن والسادة الضيوف الكرام و اكد علي وقوف الجميع مع الجيش والشرطة يدا واحده للنهوض بالوطن، وتجاوز هذه الفتره العصيبة في تاريخة كما شكر ابناء المديرية من مدرسين وطلبه وتلاميذ علي هذا المجهود الكبير والذي ان دل فانه يدل علي اعترافهم بالجميل لمن ضحوا من اجل استعادة الارض والعزه والكرامة في يوم النصر العظيم ، كما شكر محافظ الفيوم ومدير الامن علي دعمهم الدائم للعملية التعليمية بالمحافظة.

واستمر الاحتفال بفقرة فنية غنائية من توجيه التربية الموسيقية بالمديرية غني فيها الاغاني الوطنية “كل اخ عربي أخي ومصر يا اول نور في الدنيا و رايحين شايلين في ايدينا سلاح” ، ثم قدم مجموعة من مدرسة المستقبل فقرة فنية غنائية القائية لمجموعة من الاوبريتات مثل ”اوبريت مصر بلدنا واوبريت انغام من اكتوبر”.

وفي نهاية الاحتفال قدم وكيل وزارة التربية والتعليم الدروع التشريفية لكل من السيد المحافظ ومدير امن الفيوم تكريما لهم في دعم العملية التعليمية بمحافظة الفيوم.