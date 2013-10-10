أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

89% من القراء يستبعدون تراجع "المحظورة" عن التظاهر وإثارة الفوضى

Google+ Print
89% من القراء يستبعدون تراجع "المحظورة" عن التظاهر وإثارة الفوضى 89% من القراء يستبعدون تراجع "المحظورة" عن التظاهر وإثارة الفوضى

قام "اليوم السابع" باستطلاع أراء قرائه حول نجاح وساطة الدكتور أحمد كمال أبو المجد فى إقناع "المحظورة" بالتوقف عن إثارة الفوضى والانضمام لخارطة الطريق فى سؤال بعنوان: هل تتوقع نجاح وساطة الدكتور أحمد كمال أبو المجد فى إقناع "المحظورة" بالتوقف عن إثارة الفوضى والانضمام لخارطة الطريق؟، وجاءت النتيجة كالتالى: 89.73% من القراء أجابوا بلا، فى حين أجاب 7.26% منهم بنعم، بينما لم يهتم 3.01% من المشاركين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365