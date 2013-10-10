قام "اليوم السابع" باستطلاع أراء قرائه حول نجاح وساطة الدكتور أحمد كمال أبو المجد فى إقناع "المحظورة" بالتوقف عن إثارة الفوضى والانضمام لخارطة الطريق فى سؤال بعنوان: هل تتوقع نجاح وساطة الدكتور أحمد كمال أبو المجد فى إقناع "المحظورة" بالتوقف عن إثارة الفوضى والانضمام لخارطة الطريق؟، وجاءت النتيجة كالتالى: 89.73% من القراء أجابوا بلا، فى حين أجاب 7.26% منهم بنعم، بينما لم يهتم 3.01% من المشاركين.
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89% من القراء يستبعدون تراجع "المحظورة" عن التظاهر وإثارة الفوضى
قام "اليوم السابع" باستطلاع أراء قرائه حول نجاح وساطة الدكتور أحمد كمال أبو المجد فى إقناع "المحظورة" بالتوقف عن إثارة الفوضى والانضمام لخارطة الطريق فى سؤال بعنوان: هل تتوقع نجاح وساطة الدكتور أحمد كمال أبو المجد فى إقناع "المحظورة" بالتوقف عن إثارة الفوضى والانضمام لخارطة الطريق؟، وجاءت النتيجة كالتالى: 89.73% من القراء أجابوا بلا، فى حين أجاب 7.26% منهم بنعم، بينما لم يهتم 3.01% من المشاركين.