السفير الهولندى يبحث دعم تنمية الصناعة والتجارة مع مصر

نظم مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أمس الأربعاء، جلسة حوار ومناقشة مع القيادات العمالية برابطة غزل المحلة وبحضور السفير الهولندى، جيرارد ستيجز، وعدد من القيادات العمالية من رابطة عمال غزل المحلة، وذلك لمناقشة أهم المشكلات التى يواجهونها خصوصا فى ظل تصاعد أزمة الشركة والاتجاه لتقليل نسبة العمالة وعدم صرف مستحقات العمال، مع بحث دعم تنمية الصناعة والتجارة مع مصر.

> يأتى هذا اللقاء فى إطار التعاون بين مركز المحروسة والسفارة الهولندية الذى استمر لعام ونصف وكان هدفه الأساسى دعم الحقوق والمطالب العمالية من خلال آليات وسبل تفاوضية بين أطراف العمل.

> وعرض هانى إبراهيم رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة أنشطة وبرامج المركز التى تخدم القضايا العمالية والحريات النقابية ومجالات الاهتمام بقطاع الغزل والنسيج، وأهم الأنشطة التى يقوم بها المركز فى المحلة الكبرى من دعم فنى وبناء قدرات ودعم ومساندة قانونية وإعلامية.

> ثم استعرض العمال تاريخ صناعة الغزل والنسيج فى مدينة المحلة، وكيف أن المدينة أنشئت للعمال وقامت على تواجدهم إلى أن أصبحت مدينة عملاقة يطلق عليها قلعة صناعة الغزل والنسيج، ثم انتقل الحديث إلى اهم المشكلات التى تواجه صناعة الغزل والنسيج.

> فيما استعرض العمال مجموعة من الاقتراحات لتطوير الشركة والنهوض بها، وكان أهمها دعم زراعة وإنتاج القطن، وتغيير إدارة الشركة واستبدالها بإدارة جديدة منتخبة لتستطيع إدارة وتحسين بيئة العمل، ووضع خطط للتسويق لإنتاج مصانع الغزل والنسيج، والاستعانة بخبرات وشركات دولية لنقل خبراتهم فى تطوير الشركة لتستعيد مكانتها المحلية والدولية.

> وأكد السفير الهولندى خلال اللقاء، دعم أطراف العمل والحوار البناء من خلال منظمات شريكة كمركز المحروسة، وأنهم سيستمرون فى هذا الطريق لأنه السبيل الوحيد لتحقيق منظومة عمل قوية وسيساعد ذلك على النهوض بالصناعة والتجارة الخارجية بين البلدين.

جدير بالذكر، أن زيارة السفير الهولندى بدأت بلقاءه للقيادات التنفيذية لمحافظة الغربية، حيث استقبله المحافظ اللواء د.محمد نعيم فى مبنى الديوان، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك وعرض مشروعات جديدة يمكن تطبيقها على أرض المحافظة لخدمة العمال ومناقشة القضايا العمالية والتحديات ذات الاهتمام العاجل فى المحافظة.



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