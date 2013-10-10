أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

طرح لقاح جديد ضد الملاريا عام 2015

Google+ Print
طرح لقاح جديد ضد الملاريا عام 2015 طرح لقاح جديد ضد الملاريا عام 2015

أصبح من الممكن طرح لقاح جديد ضد مرض الملاريا بحلول عام 2015، بعد تجربته فى دولة جنوب أفريقيا، أكثر دول العالم التى ينتشر بها الوباء، وذلك بعد التجارب الأخيرة للعلاج باللقاح الذى أنتجته إحدى شركات الأدوية البريطانية ونجاحه فى تقليص عدد الحالات المصابة بالمرض من الأطفال الرضع إلى النصف.

فقد أظهرت نتائج التجارب الأخيرة فى ديربان بجنوب أفريقيا أن لقاح الملاريا الذى أنتجته شركة جلاكسو البريطانية قد قلص عدد الحالات المصابة بالملاريا من الأطفال فى سن خمس إلى تسعة أشهر إلى النصف، والحالات المصابة من سن ستة أشهر إلى سنة، إلى الربع.

ويمثل طرح هذا اللقاح إنقاذا لحياة الملايين من سكان الدول الاستوائية التى ينتشر بها هذا المرض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365