طرح لقاح جديد ضد الملاريا عام 2015

أصبح من الممكن طرح لقاح جديد ضد مرض الملاريا بحلول عام 2015، بعد تجربته فى دولة جنوب أفريقيا، أكثر دول العالم التى ينتشر بها الوباء، وذلك بعد التجارب الأخيرة للعلاج باللقاح الذى أنتجته إحدى شركات الأدوية البريطانية ونجاحه فى تقليص عدد الحالات المصابة بالمرض من الأطفال الرضع إلى النصف.

فقد أظهرت نتائج التجارب الأخيرة فى ديربان بجنوب أفريقيا أن لقاح الملاريا الذى أنتجته شركة جلاكسو البريطانية قد قلص عدد الحالات المصابة بالملاريا من الأطفال فى سن خمس إلى تسعة أشهر إلى النصف، والحالات المصابة من سن ستة أشهر إلى سنة، إلى الربع.

ويمثل طرح هذا اللقاح إنقاذا لحياة الملايين من سكان الدول الاستوائية التى ينتشر بها هذا المرض.