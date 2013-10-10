دراسات علمية: ضوضاء المطار تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية

كشفت دراسات علمية بريطانية وأمريكية، أن ضوضاء المطار تسبب الإصابة بأزمات قلبية، وأن من يعيشون بالقرب من مطار ويتعرضون لأصوات الطائرات المرتفعة ربما يواجهون خطرا متزايدا فى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن الوابل المستمر من ضوضاء الطائرات التى تقلع وتهبط ربما يسبب ضررا حقيقيا للصحة إلى جانب الحد من جودة حياة الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المطارات، حسبما وجدت هذه الدراسات، التى يجب أن تأخذ نتائجها فى الحسبان فى قرارات التخطيط المستقبلية لبناء المطارات والطرق السريعة.

حيث تناولت دراسة نشرت على موقع "الجريدة الطبية البريطانية" صحة الأشخاص الذين يعيشون على مقربة من مطار هيثرو، ووجدت أن الأكثر عرضة لضوضاء المطار كانوا أكثر احتمالا بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20% لدخول المستشفى مصابين بالسكتة الدماغية أو أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن هناك خطرا متزايدا بالوفاة من جراء هذه الأمراض.

كما أن دراسة مرتبطة بالموضوع نفسه عن صحة أكثر من 6 ملايين أمريكيين فوق عمر السادس والخمسين يعيشون حول 89 مطارا أمريكيا، وجدت أنه فى المتوسط، فإن المخاطر لديهم تزداد بنسبة 3.5 لكل 10 ديسيبل إضافية من الوضاء.

ويحذر العلماء من أنهم وجدوا أن هناك صلة وليس دليلا على أن مستويات ضوضاء الطائرات المرتفعة تسبب المرض. ورغم أنهم أخذوا فى الاعتبار الخلفية الاقتصادية والاجتماعية والعرق وحالة الصحة العامة لمن يعيشون فى المناطق المتضررة، فإن أيا من الدراستين لم تتناول الظروف الفردية لمن كانوا فى المستشفى.