اليوم..ختام برنامج "تعلم من أجل مصر" للتعلم النشط بالوادى الجديد

قال محمد الشيمى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن مركز التعليم النشط بإدارة الخارجة التعليمية يختتم برنامج (تعلم من أجل مصر) والذى تنتهى فعالياته اليوم الخميس، وذلك لتدريب كوادر المعلمين بالمراحل الابتدائية من مديرى المدارس ومعلمى اللغة العربية والرياضيات ومسئولى المكتبات.

أضاف أن البرنامج يتضمن تدريب كوادر المعلمين على كيفية تفعيل إستراتيجيات التعلم النشط داخل الفصول فى مجالات التعلم التعاونى والعصف الذهنى والاستكشاف.

وأضاف الشيمى، أن البرنامج يهدف إلى حل المشكلات والحوار والمناقشة وإعداد الوسائل التعليمية الطرق الحديثة التعليم والتعرف على الوسائل التعليمية الخاصة بالتعلم النشط داخل الفصول وخارجها ودور مسئول التعلم النشط ومدير المدرسة فى ذلك والذى يختتم فعالياته اليوم الخميس بمقر مركز العلوم الاستكشافى بالخارجة بحفل ختامى يحضره مسئولو التعلم النشط ومديرو المدارس للمرحلتين الابتدائية الإعدادية.