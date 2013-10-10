وكيل الوزارة بالفيوم يقيل رئيس قسم التدريب والتطوير التكنولوجى من منصبه

استمرارا لمسلسل إهدار القيمة والتخلص من الكفاءات لحاجة فى نفس يعقوب ورغم قيام ثورة 25 يناير المجيدة على الظلم والتهميش والسطو على الإنجازات، ومن بعدها 30 يونيه ضد التكويش والإقصاء قام وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بإقصاء رئيس قسم التدريب بمركز التطوير التكنولوجى من منصبه رغم قيام وزير التربية والتعليم بتكريمه سابقا لتميزه وتحقيقه المركز الثانى لمحافظته على مستوى الجمهورية مصر فى مسابقة إنتل للتعليم 2012-2013، بعد تحقيقه المركز الأول للمحافظة لعامين متتالين 2010-2011، 2011-2012.

فقد تقدم سيد عبد العظيم جودة الموظف بمديرية التربية والتعليم بالفيوم ورئيس قسم التدريب بمركز التطوير التكنولوجى سابقا باستغاثة إلى الدكتور محمود ابوالنصر ،وزير التربية والتعليم، تظلم فيها قيام محمود العمريطى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بإقصائه من موقعه كمدير لقسم التدريب ونقله لديوان عام المديرية رغم أن آخر ما حققه من تميز لمحافظة الفيوم هو المركز الثانى على مستوى محافظات مصر فى مسابقة إنتل للتعليم 2012-2013 بعد تحقيقه المركز الأول للمحافظة لعامين متتالين 2010-2011، 2011-2012.

والذى قام مركز التطوير التكنولوجى بالوزارة بتوجيه الشكر للمحافظة نظراً لما قام به طاقم التدريب الذى كان يرأسه بالمركز إضافة إلى التأكيد الفنى لدوره المتميز ومشاركته الفاعلة فى حصول محافظته على المراكز المتقدمة فى التطوير التكنولوجى، وقام وزير التربية والتعليم بتكريمه خلال حفل مسابقة إنتل للتعليم يوم الثلاثاء 20 من أغسطس الماضى.

إن السيد عبد العظيم جودة على – رئيس قسم التدريب ومدير مركز الاختبارات بمركز التطوير التكنولوجى بالفيوم الذى كان آخر ما حققه من تميز لمحافظة الفيوم هو المركز الثانى على مستوى محافظات مصر فى مسابقة إنتل للتعليم 2012-2013 بعد تحقيقه المركز الأول للمحافظة لعامين متتالين 2010-2011، 2011-2012 والذى قام مركز التطوير التكنولوجى بالوزارة بتوجيه الشكر للمحافظة نظراً لما قام به طاقم التدريب الذى كان يرأسه بالمركز إضافة إلى التأكيد الفنى لدوره المتميز ومشاركته الفاعلة فى حصول محافظته على المراكز المتقدمة فى التطوير التكنولوجى.

وأكد سيد عبد العظيم فى الشكوى التى تقدم بها أنه تم إقصاؤه من العمل بالتطوير التكنولوجى فى 6/6/2013 بمعرفة وكيل الوزارة وبتأثير بعض القيادات الإخوانية فى ذلك الوقت لاعتراضه على الإدارة السيئة للمركز، حيث قام فى 9/5/2013 بالإضراب عن الطعام واعتصامه مع بقية الزملاء بعد مواعيد العمل لعدم الإضرار بسير العمل.

وقال سيد فى شكواه إن وكيل الوزارة السابق بالفيوم وقيادات التطوير التكنولوجى بالوزارة، شهدوا على حسن قيامه بعمله خلال السنوات الماضية.

وأكد أن وكيل الوزارة لم يكتف بنقله لديوان عام المديرية فقط وإقصائه من عمله بمركز التطوير التكنولوجى ولكنه علم أيضا بنقله إلى مدرسة بإدارة بعيدة عن مقر سكنه بقرابة 40 كيلو مترا بعد 18 عاما من الخبرة والعطاء داخل المركز، وذلك خلال وجوده فى إجازة مرضية لإجراء عملية جراحية.



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