بالصور.. احتفال مديرية التربية والتعليم بالفيوم بذكرى انتصارات أكتوبر

شهد الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم، واللواء الشافعى حسن مساعد مدير الأمن ومحمود العمريطى وكيل وزارة التربية والتعليم، مساء الأربعاء، احتفال مديرية التربية والتعليم بانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور عاصم مرسى وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورمضان حسن وكيل وزارة الأوقاف، والقمص ميخائيل وكيل مطرانية الفيوم، ومحمود أبو الغيط مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

بدأ الحفل بمدرسة الثانوية بنات بتلاوة آيات من القرآن وعزف السلام الوطنى، ثم عرض فقرات استعراضية وفنية وأدبية للمدارس المشاركة بالاحتفال، حيث قدمت المدرسة الرياضية الثانوية للبنات بالفيوم فقرة استعراضية فنية، وقدمت مدرسة الشهيد مصطفى أحمد على فقرة إنشاد جماعى، ثم قدمت مدرسة عزة زيدان التجريبى فقرة شعر وزجل، وانتقل الحضور لمسرح مديرية التربية والتعليم لاستكمال الاحتفال.

وأعرب محافظ الفيوم عن سعادته بالحس الوطنى العالى لدى الطلاب والطالبات المشاركين بالاحتفال وتفاعل أولياء الأمور الحاضرين، وأثنى على تنظيم الاحتفال، مؤكدا أن يوم السادس من أكتوبر سيبقى أبد الدهر يوم العزة والكرامة لكل مصرى، وأنه اليوم الذى استرجعنا فيه أرضنا فى حرب مقدسة تمثل شرفا لكل مصرى، مشددا على أن مصر لن تنسى أبدا التضحيات التى قدمها الجيش الذى سيبقى دائما سنداً وعونا لمصر وله مساحة كبيرة من الحب فى قلوب المصريين.

وفى كلمته أعرب محمود العمريطى وكيل وزارة التربية والتعليم عن سعادته بحضور المحافظ ومدير الأمن، وأكد وقوف الجميع مع الجيش والشرطة يدا واحدة للنهوض بالوطن وتجاوز هذه الفترة العصيبة فى تاريخه، كما شكر أبناء المديرية من مدرسين وطلبة على هذا المجهود الكبير.

> واستمر الاحتفال بفقرة فنية غنائية من توجيه التربية الموسيقية بالمديرية أنشد فيها عدد من الأغانى الوطنية منها "مصر يا أول نور فى الدنيا"، و"شايلين فى أيدينا سلاح"، ثم قدم مجموعة من طلاب مدرسة المستقبل فقرة فنية غنائية "أوبريت مصر بلدنا" و"أوبريت أنغام من أكتوبر".

وفى نهاية الاحتفال قدم وكيل وزارة التربية والتعليم الدروع التشريفية لكلا من المحافظ ومدير أمن الفيوم تكريما لهما فى دعم العملية التعليمية بمحافظة الفيوم.