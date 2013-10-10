بدء إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية للقرى النموذجية بدارفور

يعتزم الصندوق السعودى للتنمية بالتعاون مع مفوضية العون الإنسانى بالسودان، تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "بناء القرى النموذجية بولايات دارفور"، فى إطار المنحة المقدمة من الصندوق لدعم السلام والتنمية والاستقرار فى المنطقة، والتى تشتمل على بناء خمس قرى جديدة بواقع قرية بكل ولاية من ولايات إقليم دارفور.

ومن المقرر، أن يقوم الصندوق السعودى للتنمية اليوم الخميس بفرز العطاءات الخاصة بالمشروع بمقر مفوضية العون الإنسانى، لاختيار الشركة المنفذة، وإبرام العقد اللازم تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع، وذلك بحضور قيادات من مفوضية العون الإنسانى، والصندوق وممثلى شركات المقاولات التى تقدمت للعطاء.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المرحلة الجديدة من مشروع القرى النموذجية بولايات دارفور، تأتى تكملة للمرحلة الأولى التى تم تنفيذها، والتى شملت 21 قرية بواقع سبع قرى فى كل ولاية من ولايات دارفور الثلاث، فى ذلك الوقت، "شمال وجنوب وغرب دارفور"، فى عام 2011، حيث اكتمل العمل فى تلك القرى وتم توطين المستهدفين، وتحتوى القرى على خدمات صحية وتعليمة ومصادر للمياه وتبلغ قيمة المنحة السعودية 15 مليون دولار.