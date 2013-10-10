مسئول سعودى: توفير 10 ملايين متر مكعب من المياه للحجاج هذا العام

أكد الرئيس التنفيذى لشركة المياه الوطنية فى المملكة العربية السعودية الدكتور لؤى مسلم، حرص الشركة على توفير إمدادات مياه كافية للحجاج هذا العام، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم أكثر من 10 ملايين متر مكعب من المياه للحجاج هذا العام.

وقال مسلم- فى مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية ليلة أمس، نحن: "نحرص على تقديم خدمات سريعة للحجاج من دون انقطاع فى الإمداد"، مشيرا إلى أن هناك مشاريع مياه تنفذ بقيمة 2 مليار ريال من أجل خدمة الحجاج من المياه.

وشدد المسئول السعودى على أنه: "نعمل على بناء منظومة تخزين مياه إستراتيجية بقدرة 5ر1 مليون متر مكعب"، معتبرا أن مشروع الملك عبد الله لسقيا زمزم أحدث نقلة فى الخدمات.

وتطرق بالقول إن ذلك يأتى فى ظل تأكيد الشركة، أن مشروع الملك عبد الله قد أنتج حتى نهاية شهر سبتمبر الماضى أكثر من 55 مليون عبوة مياه زمزم منذ تدشين المشروع قبل ثلاثة أعوام تقريبا.

وكشف المسئول السعودى على إنتاج عبوات زمزم لأول مرة بسعة 5 لترات، لتكون مخصصة للحجاج وكل المغادرين عبر المطارات، مبينا أنه سيتم طرحها بمنافذ البيع بالمشروع فى القريب العاجل.

وأضاف أن عدد العملاء الذين يقدم المشروع خدماته لهم بشكل يومى، يزيد على 6 آلاف عميل بواقع 5 عملاء فى الدقيقة الواحدة، ومتوسط بيع العبوات 50 ألف عبوة يوميا.

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