المخابرات الليبية: اختطاف زيدان يدل على أن الميليشيات هى الحاكم

أكد العضو التأسيسى فى وكالة المخابرات الليبية عبد الباسط هارون عضو، أن عملية اختطاف رئيس الحكومة الليبية على زيدان تدل على أن ليبيا ليست تحت سيطرة الحكومة، وأن الميليشيات هى الحاكم الحقيقى فى طرابلس.

وأشار هارون- فى تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم "الخميس" إلى تضارب التصريحات بين وزير العدل وأحد أعضاء المؤتمر الوطنى التى تفيد بأنه قبض عليه بأمر من النائب العام. مستنكرا هذا القرار من النائب العام فى حال صحته.

واتهم هارون النائب العام بأنه جزء من الميليشيات فى حال ثبوت صحة صدور قرار من قبله بالقبض على رئيس الحكومة، حيث إنه لا يعقل القبض على رئيس دولة بهذه الطريقة.. مؤكدا أن ما تعرض له رئيس الحكومة هو عملية خطف سواء كانت بأمر من النائب العام أو بدون أمر منه.