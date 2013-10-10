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استعدِّي لتغيُّر الأجواء بأناقة

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استعدِّي لتغيُّر الأجواء بأناقة استعدِّي لتغيُّر الأجواء بأناقة

في هذه الأيَّام، تخضع معظم المناطق لتغيُّر الأجواء استعداداً لدخول فصل الشِّتاء البارد, وقد لا يكون الجو بارداً بما فيه الكفاية لارتداء الملابس الشتويَّة، لذلك قررنا أن نعرض عليكِ نصائح و أفكاراً قد تساعدكِ في الاستعداد لهذه الفترة بأناقة:

  1. المعاطف الخفيفة

تتميَّز بعض المعاطف بخامات خفيفة وناعمة، بحيث لا توفِّر لكِ الدفء المطلوب في ليالي الشِّتاء الباردة، ولكنَّها قد تكون مفيدة في فترات تغيُّر الفصول.

  1. البوت القصير

قد لا تكون الأجواء حاليَّاً باردة بما فيه الكفاية لارتداء البوت الطويل الذي شاهدناه على منصَّات العروض لموسم خريف وشتاء 2013، لذا استبدليه بالبوت القصير Ankle Boots؛ لتحصلي على إطلالة خريفيَّة أنيقة.

  1. الجوارب الطَّويلة

يمكنكِ أن ترتدي فستانكِ الصيفيّ المفضَّل في الخريف، وأن تنسِّقيه مع جوارب طويلة Tights، وجاكيت أو كارديغان مناسب لتحصلي على إطلالة مناسبة لهذه الأجواء.

 

كوني متألِّقة في كلِّ الفصول، وتابعي نصائح موقع "سيِّدتي نت" لتكتمل أناقتكِ.

 

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