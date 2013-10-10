3 تنسيقات بالورديّ لتدعمي مرضى سرطان الثدي

شهر أكتوبر هو شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، ودعماً لحملة "سيِّدتي نت" الخاصَّة لهذا الشَّهر، نقدِّم لكِ 3 تنسيقات مختلفة لتتألَّقي بها في العيد:
- اخترنا في هذه الإطلالة درجة الباستيل من الورديّ في تنورة جميلة من "Rachel Zoe" نسَّقناها مع Crop Top من "ZARA" لنحصل على لوك عصريّ وأنيق, وأكملنا الإطلالة بحقيبة ورديَّة من "Chanel"، وحذاء ذهبيّ ناعم.
- في الإطلالة الثَّانية، أردنا أن ننسِّق إطلالة عمليَّة بسيطة، فاخترنا بنطلوناً واسعاً باللون الورديّ من "My Jemma" مع توب خفيف وناعم من " Alexander Wang"، وأكملنا الإطلالة بحقيبة ورديَّة صغيرة مع حذاء بلون فضيّ جميل.
- اخترنا توب منقَّط بالأبيض والأسود من "New Look"، ونسَّقناه مع تنورة قصيرة بلون ورديّ منعش من "Pull & Bear"، وإكسسوارات سوداء جميلة.
أيّ هذه الإطلالات كانت الأقرب إلى ذوقك؟