3 تنسيقات بالورديّ لتدعمي مرضى سرطان الثدي

شهر أكتوبر هو شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، ودعماً لحملة "سيِّدتي نت" الخاصَّة لهذا الشَّهر، نقدِّم لكِ 3 تنسيقات مختلفة لتتألَّقي بها في العيد:

اخترنا في هذه الإطلالة درجة الباستيل من الورديّ في تنورة جميلة من " Rachel Zoe " نسَّقناها مع Crop Top من " ZARA " لنحصل على لوك عصريّ وأنيق, وأكملنا الإطلالة بحقيبة ورديَّة من " Chanel "، وحذاء ذهبيّ ناعم. في الإطلالة الثَّانية، أردنا أن ننسِّق إطلالة عمليَّة بسيطة، فاخترنا بنطلوناً واسعاً باللون الورديّ من " My Jemma " مع توب خفيف وناعم من " Alexander Wang "، وأكملنا الإطلالة بحقيبة ورديَّة صغيرة مع حذاء بلون فضيّ جميل. اخترنا توب منقَّط بالأبيض والأسود من " New Look "، ونسَّقناه مع تنورة قصيرة بلون ورديّ منعش من " Pull & Bear "، وإكسسوارات سوداء جميلة.

أيّ هذه الإطلالات كانت الأقرب إلى ذوقك؟