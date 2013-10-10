إطلاق اسم الشهيد نبيل فراج على مجمع مدراس وأحد الأنفاق بـ"سوهاج"

أكد اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، أن محافظة سوهاج قررت إطلاق اسم الشهيد لواء نبيل فراج على كل من: مجمع المدارس الذى يجرى إنشاؤه حالياً على أرض جمعية عيد الأم سابقاً بشارع النيل بسوهاج، وعلى النفق القبلى بمدينة سوهاج أسفل خط السكة الحديد.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن ذلك يأتى طبقا للقرار رقم 572 الصادر بتاريخ 8/10/2013 فى إطار سعى محافظة سوهاج والأجهزة الأمنية، لتكريم ابن من أبنائها من رجال الشرطة، والذى كان قدم حياته فى أحداث كرداسة الأخيرة بالجيزة.

وكان قد تم إطلاق اسم الشهيد لواء نبيل فراج الشهر الماضى على قاعة الأنشطة والمسرح بقصر ثقافة المنشأة فى احتفال بمدينة المنشأة، وحضره كل من د. محمد صابر عرب وزير الثقافة واللواء محمود عثمان عتيق محافظ سوهاج والشاعر سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وكوكبة من الفنانين والمثقفين بسوهاج، يتقدمهم الفنان حمدى أحمد ومحمد موسى تونى رئيس إقليم وسط الصعيد.