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إريكسون تستكمل استحواذها على منصة "ميدياروم" التابعة لمايكروسوفت‬‬

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إريكسون تستكمل استحواذها على منصة إريكسون تستكمل استحواذها على منصة "ميدياروم" التابعة لمايكروسوفت‬‬

أكملت إريكسون استحواذها على شركة "ميدياروم"، التابعة لشركة مايكروسوفت والمتخصّصة فى مجال خدمات التلفاز، بالإضافة إلى قدرات إريكسون الحالية فى هذا المجال.

واعتبرت إريكسون هذه الصفقة بأنها تعزز من مكانتها ضمن كبرى الشركات فى العالم من حيث الحصة السوقية والخبرة فى مجال التكنولوجيا الوسيطة وحلول البث التلفزيونى عبر الإنترنت.‬‬
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> وبصفتها المنصة الرائدة الأكثر انتشاراً فى العالم لتوزيع محتوى الفيديو عبر بروتوكول الإنترنت، بحصة سوقية تبلغ 25%

وطبقا للصفقة فإن "ميدياروم" تقدم خدماتها من خلال حوالى 60 مشغلاً عالمياً رائداً لما يقارب 13 مليون أسرة و24 مليون جهاز تشغيل متخصّص فى العالم.‪ ‬‬‬
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> و قال بير بوركلينت، نائب رئيس ورئيس وحدة أعمال حلول الدعم فى شركة إريكسون‪:‬ "تدعم صفقة الاستحواذ هذه مكانتنا فى قلب هذه الصناعة المهمة والمبتكرة.

وتوقعت اريكسون فى بيان الأربعاء، أن ينمو عدد مشتركى البث التلفزيونى عبر الإنترنت بنسبة تفوق 18٪ سنوياً ليصل إلى 105 مليون مشترك بالتزامن مع ارتفاع العائدات إلى 45 مليار دولار فى عام 2015‪، من خلال دمج منصة "ميدياروم" فى مجموعتنا الواسعة من الحلول والخدمات.

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مصر 365