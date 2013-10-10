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نائب بالمستقبل: الحكومة اللبنانية لا تستطيع إدارة ملف بسبب قضية الفساد

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نائب بالمستقبل: الحكومة اللبنانية لا تستطيع إدارة ملف بسبب قضية الفساد نائب بالمستقبل: الحكومة اللبنانية لا تستطيع إدارة ملف بسبب قضية الفساد

اعتبر النائب اللبنانى محمد قبانى عضو كتلة تيار المستقبل اللبنانية إن الحالية لا تستطيع أن تقوم بإدارة ملف النفط وبتأسيسه لأكثر من سبب، أولها قضية الفساد والتهم المتبادلة بين الوزراء بالفساد كما أنها حكومة مستقيلة لتصريف الأعمال.

وقال قبانى فى تصريح صحفى أمس إن الحكومة المستقيلة لا تستطيع أن تؤسس لأهم عمل فى تاريخ لبنان المالى والاقتصادى من خلال البدء بالتنقيب عن النفط والغاز وإعطاء التراخيص لذلك"، مشيرا إلى أن ملف النفط يمثل أمل لبنان فى أن يعالج أزمته الاقتصادية المتفاقمة وأزمته المالية المخيفة والخطرة".

وأضاف "أننا "نربط مستقبل لبنان لثلاثين سنة إلى الأمام بعقود ستكون قيمتها حتما بعشرات المليارات، لذلك نحن بحاجة لحكومة تحوز على ثقة المجلس النيابى، وتستطيع أن تتابع هذا الملف بشفافية وبثقة".

وقال "فلتكن البداية صالحة وثابتة وصادقة، حتى لو تأخرنا عدة أشهر، تديرها حكومة لديها ثقة مجلس النواب".

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مصر 365

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