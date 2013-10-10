تحديد مراحل مسابقة الأمير نايف للحفظ بالمدارس

أحمد السلمي (جدة)

أطلقت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة جدة مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز لحفظ الحديث النبوي في دورتها التاسعة، والتي تشرف عليها التوعية الإسلامية بالإدارة.وبدأت المسابقة مطلع هذا الشهر في جميع مدارس البنين الحكومية والأهلية بجدة ورابغ وخليص لإقامة المرحلة الأولى من المسابقة في مرحلتها التاسعة لهذا العام وتكمن في الإعلان عن المسابقة داخل المدارس لعموم الطلاب والتي تستمر حتى نهاية شهر ذي الحجة الحالي.وتعقد المدارس اختبارات المرشحين من الطلاب يوم الاثنين غرة محرم المقبل على أن ترشح المدرسة طالبا واحدا فقط من المدرسة لفرع المسابقة وترسل لمكاتب التربية والتعليم في موعد أقصاه 8 محرم المقبل.وأوضح مدير عام التربية والتعليم بمحافظة جدة عبدالله الثقفي أن المرحلة الثانية من المسابقة تعقد منافساتها في مكاتب التربية والتعليم يومي الاثنين والثلاثاء 22 ، 23 محرم المقبل، ثم تأتي المرحلة الثالثة على مستوى الإدارة حيث يتم ترشيح طالب واحد من كل مكتب في كل فرع من فروع الجائزة، حيث يتم الرفع النهائي بأسماء الطلاب المرشحين للجائزة إلى إدارة التوعية الإسلامية في موعد أقصاه 30 محرم المقبل على أن تعقد المنافسات النهائية وإعلان النتائج للطلاب الفائزين يوم الاثنين 6 صفر المقبل، مضيفا أن المسابقة ستكون للمراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية .يذكر أن مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله-، لحفظ الحديث تقام بشكل سنوي ويتم من خلالها إقامة التصفيات بين الطلاب والطالبات في المدارس على مختلف المراحل للترشح على مستوى المنطقة ثم على مستوى المملكة ويتم تقديم جوائز مالية سخية للفائزين والفائزات وكذلك شهادات تقديرية.