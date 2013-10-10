القرناس يتفقد المركز الكشفي في منى

إبراهيم علوي (جدة)

أكد وكيل الرئيس العام لشؤون الشباب محمد القرناس، أن مشاركة الرئاسة في خدمة الحجيج تعد من أهم برامجها الشبابية، مشيرا إلى أن ما يحظى به المركز الكشفي الثامن والثلاثون من اهتمام ودعم ومتابعة من لدن الرئيس العام صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد يعد وقودا لسير العمل فيه، مؤكدا في الوقت نفسه عزم سموه الكريم على زيارة أبنائه القادة والجوال والكشافة المشاركين في أعمال المركز هذا العام.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي أمس، في مقر المركز بمنى عقب زيارته التفقدية للمركز، حيث نقل وكيل الرئيس العام لشؤون الشباب خلاله تحيات الرئيس العام لرعاية الشباب إلى كافة المشاركين في المركز من إداريين وقادة وجوال، وقال: «ما يقوم به الشباب السعودي تجاه ضيوف بيت الله الحرام يعد تاجا لكافة الأعمال التطوعية الشبابية المنفذة طوال العام، وخدمة جليلة وعظيمة ميزها الله بخيري الدنيا والآخرة» معبرا عن سعادته بانطلاق أعمال المركز الكشفي التابع للرئاسة العامة لرعاية الشباب في نسخته الثامنة والثلاثين هذا العام.