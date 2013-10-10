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«ريالي» منهج لرفع وعي الطلاب المالي

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«ريالي» منهج لرفع وعي الطلاب المالي «ريالي» منهج لرفع وعي الطلاب المالي

 معتوق الشريف (جدة)

تطلق وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع إحدى الشركات في 30 أكتوبر الجاري منهجا لا صفيا للطلاب في المدارس بعنوان «ريالي للوعي المالي» يستهدف في مرحلته الأولى المدارس الابتدائية إضافة إلى الجامعات.وعرض الدكتور كمال شعبان عبدالعال مدير المسؤولية الاجتماعية في الشركة على مجموعة من الطلاب في ثانوية عبدالرحمن الداخل في جدة ضمن دورة ألقاها للطلاب أمس، المنهج ومفرداته ومكوناته والأنشطة المصاحبة التي يتضمنها، موضحا خلالها كيف يستطيع الشباب استثمار مدخراتهم في بناء مستقبلهم المالي، وتم الاتفاق على تطبيق المنهج في المدارس حيث تقرر أن يبدأ في 30 أكتوبر الجاري بعشر مدارس حكومية وخمس مدارس أهلية في جدة كنشاط لا صفي للطلاب.

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