قائد القوات الجوية: ابتعثنا خريجين لبرنامج إف 15

شهد حفل تخريج معهد الدراسات الفنية ..

خالد البلاهدي (الدمام)

أشاد قائد القوات الجوية الملكية الفريق الركن فياض الرويلي بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية والدور الكبير الذي يقوم به لدعم القوات الجوية بفنيين أكفاء يدفعون بالطائرات إلى السماء، وقال «المعهد عريق وصرح من صروح القوات الشامخة والرجل الفني هو الأساس لجاهزية القوات فنحرص على تأهيله على أعلى مستوى ليخدم في أسراب القوات الجوية المختلفة».وأشار الفريق الركن الرويلي إلى أن القوات الجوية تسعى لسد حاجتها من الفنيين المواطنين المؤهلين بالابتعاث أو من خلال معهد الدراسات، والابتعاث مستمر في برنامج (إف 15 اس ايه) الجديدة وفيه أكثر من 6000 فني وهناك طائرات أخرى تلتحق بالقوات الجوية بأعداد كبيرة ولا زلنا بحاجة لمزيد من الفنيين.جاء ذلك لدى رعايته أمس الأول حفل تخريج معهد الدراسات الفنية، وأعلن خلاله أن القوات الجوية تشارك في تمارين عدة في أمريكا وبريطانيا وفي أية دولة لديها قوات جوية متقدمة، وعن افتتاح فروع للمعهد قال الفريق الرويلي إن المعهد يدرس فيه آلاف الطلاب وله القدرة لاستيعاب أعداد كبيرة وإرسال الطلبة للخارج لا يعني قصورا في الأداء ونحرص بالتنوع والاستفادة من كل دولة متقدمة.إلى ذلك أعلن قائد جناح التعليم العميد الفني الركن محمد بن فهاد الدوسري نتائج الدورة المتخرجة رقم 121، حيث بلغت نسبة النجاح في الدورة 88 بالمائة، ثم تشرف الأوئل والمتفوقين من طلبة الدورة الخريجين بتسلم الجوائز من راعي الحفل.