البلديات تستعد لاستقبال عيد الأضحى

كثفت دوائر البلديات في الدولة جهودها لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، حيث قامت بتجهيز المقاصب وتزيين الشوارع، وكذلك تهيئة الحدائق لاستقبال الزوار.

وأنهت بلدية دبي كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك حيث قامت مختلف الإدارات بالدائرة بإعداد خطة متكاملة في هذا الصدد وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للجمهور خلال أيام عطلة العيد، حيث شرعت بتنظيف الساحات العامة ومصليات العيد وإعدادها لتوافد المصلين، وأعدت فعاليات ممتعة للحدائق العامة ووضعت برنامجا رقابيا مكثفا على الأغذية لضمان سلامتها للاستهلاك، كما كثفت جهودها لضبط الألعاب النارية المحظور بيعها في الإمارة.

وقال المهندس طالب جلفار مدير إدارة الحدائق العامة والزراعة: إن الإدارة أعدت فعاليات ممتعة ورائعة لزوار الحدائق العامة في دبي خلال أيام عيد الأضحى المبارك حيث تضم هذه الفعاليات مجموعة واسعة ومتنوعة من خيارات الترفيه الموجهة لكافة أفراد العائلة .

والتي تمنح الجميع أوقاتا ممتعة يقضون فيها أجمل الذكريات حيث تستعد حدائق دبي الكبرى التابعة لبلدية دبي لاستضافة العديد من فعالياتها خلال العيد، وتتميز الفعاليات هذا العام والتي تنظمها إدارة الحدائق العامة والزراعة بالتنوع والحيوية في جميع الحدائق العامة بالإمارة، وذلك ضمن مبادرات البلدية في تحقيق أفضل الخدمات وأعلى درجات الرفاهية لكل من المقيمين والزوار للإمارة.

مقاصب رأس الخيمة

وقام قسم الرقابة البيطرية التابع لقسم الصحة في بلدية رأس الخيمة بمواصلة جهوده لتقديم خدمات متكاملة للمضحين من المواطنين والمقيمين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر التأكد من جاهزية مقاصبها الإثنين (المقصب المركزي بالفلية ومقصب رأس الخيمة القديم)، من حيث العمال والأدوات وتوزيع ساعات العمل والرقابة.

وقال خليفة المكتوم رئيس قسم الصحة في بلدية رأس الخيمة :إن العمل جار لتحقيق رؤية البلدية وتوجيهات الإدارة فيها بتقديم خدمات نوعية للجمهور خاصة في مجال الصحة، وعليه فقد تم جدولة مواعيد عمل المقصبين اللذين يتواجد بهما اكثر من 32 قصابا إضافة إلى عشرات العمال الذين يقومون على أعمال النظافة التي توليها البلدية أهمية كبيرة وخاصة.

وأضاف :أن مباشرة العمل بالمقاصب تبدأ في وقفة عرفات من الساعة الخامسة صباحا وإلى العاشرة ليلا، وفي أول أيام العيد بعد صلاة العيد مباشرة وإلى الساعة السابعة مساء، وفي ثاني وثالث ورابع أيام العيد من الساعة الخامسة صباحا إلى السابعة مساء.

ويستمر العمل لصالح الجمعيات الإسلامية وجمعيات النفع العام حتى العاشرة مساء، مؤكدا أن الأطباء متواجدون على مدار الساعة في المقاصب ويبلغ عددهم ثمانية أطباء، لفحص الحيوانات قبل الذبح وفحص اللحوم بعد الذبح للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي .

رسوم ثابتة

وأشار المكتوم إلى أن رسوم الذبح خلال أيام العيد هي نفس الرسوم المتبعة طوال العام بدون أي زيادة وهي ، 15 درهما للخروف والماعز، و60 درهما للعجول الصغيرة، و100 درهم للأبقار والجمال والعجول الكبيرة، مبينا أن العام الماضي قد وصل عدد الأضاحي اكثر من 7000 أضحية ويتوقع هذا العام ان يكون العدد اكثر بنسبة زيادة تتراوح ما بين 10% إلى 20% وهي نسبة يستطيع العاملون في المقاصب التعامل معها.

توخي النظام

وطالب رئيس قسم الصحة في البلدية الأهالي الذين يتوجهون إلى المقاصب عدم دخول صالات الذبح نهائيا حفاظا على سلامتهم وسلامة العاملين وعدم إعاقة سير العمل في المقاصب، مبينا ان على الأهالي التحلي بالصبر والنظام حتى انتهاء عملية الذبح والفحص نظرا للأعداد الكبيرة التي تتوافد على المقاصب خاصة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

سوق الغنم

وذكر المكتوم أن سوق الأغنام يعمل يوم وقفة عرفات من الساعة السادسة صباحا إلى العاشرة مساء، ويوم الأضحى المبارك يفتتح السوق بعد صلاة العيد إلى الساعة السابعة مساء، وفي ثاني وثالث ورابع أيام العيد من الساعة السادسة صباحا إلى السابعة مساء، مؤكدا أن الأطباء والمراقبين متواجدون في السوق بمنطقة الفلية بصورة مستمرة لفحص الأغنام ظاهريا للتأكد من حالتها الصحية وعدم الاشتباه بأي مرض يتواجد بها.

بلدية دبا الفجيرة

وأنهت بلدية دبا استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث عمدت على تزيين الشوارع والدوارات ومبانيها بالأعلام والزينة الكهربائية احتفاء بهذه المناسبة.

ووضعت أقسامها الخدمية برامج خاصة ومكثفة لحماية المجتمع وسلامته، فعملت على تكثيف حملات الرقابة الغذائية على المحلات العامة والمطاعم والكافيتريات وغيرها، ومنع الباعة المتجولين خصوصا في المناطق والأماكن السياحية إلا للمصرح لهم خدمة للسياح الذين يرتادون شواطئ دبا الجميلة. وأولت اهتماما كبيرا لتشغيل مقاصبها في كل من دبا والبدية على مدى طيلة أيام عيد الأضحى المبارك من الصباح وحتى المساء خدمة للجمهور.

وأطلقت حملات للنظافة العامة للمناطق السياحية على طول الشاطئ من دبا إلى البدية بوضع الحاويات، كما ركزت اهتمامها على منطقة الفقيت السياحية من خلال إنشاء مكتب للطوارئ يعمل على مدار الساعة لاستقبال طلبات التخييم، والمراقبة بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية لمنع حدوث مخالفات ضارة بالبيئة.

حملات رش

وحرصت الجهات المعنية في البلدية على تكثيف حملات الرش الوقائية لمكافحة الذباب والحشرات، وتقديم كل الخدمات من خلال مكتب الطوارئ على الرقم " 2443399-09 " لاستقبال الشكاوى والخدمات الأخرى.

و أكد المهندس حسن سالم اليماحي مدير بلدية دبا توفير الأيدي العاملة للمقاصب لتكون في حالة استعداد تام وكذلك لمتابعة فحص وصيانة كافة الأجهزة والمعدات الموجودة بالمقاصب، والتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستيعاب الكم الكبير من الذبائح بجميع أنواعها، وتوفير كل الاحتياجات الضرورية لفحص كافة الذبائح قبل الذبح والتأكد من خلوها من الأمراض ومتابعتها أثناء عملية الذبح تطبيقاً لأفضل المعايير الصحية التي تحرص البلدية على تطبيقها حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

استقبال طلبات إنشاء مخيمات شتوية في دبي 21 الجاري

أعلنت بلدية دبي عن البدء باستقبال طلبات الحصول على تصاريح إنشاء مخيمات شتوية مؤقتة من مكتب إصدار تصاريح المخيمات الشتوية بمنطقة الورقاء الخامسة من تاريخ 21 أكتوبر وإلى انقضاء فترة الموسم الشتوي.

وفي هذا السياق صرح المهندس خالد صالح الملا مدير إدارة المباني في بلدية دبي التزاما من البلدية للمحافظة على بيئة ونظافة البر أطلقت سابقا ضمن جهودها المتميزة في المحافظة على المناطق الصحراوية بإمارة دبي قرارا إداريا يقضي بتنظيم الإشغال المؤقت للأراضي الفضاء وتعديلاته.

ويأتي هذا القرار نظرا لبدء موسم إقامة المخيمات الشتوية في المناطق البرية بإمارة دبي، ونص القرار على أن تقوم بلدية دبي بتطبيق الأحكام المنظمة للاستعمالات المؤقتة للأراضي والمنصوص عليها في الأمر المحلي رقم 2 لسنة 99، والقرار الإداري رقم 310 لسنة 2008، المشار إليهما على المخيمات التي يتم إقامتها من قبل الغير لأغراض النزهة والترفيه وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بمجموعة من الأحكام.

وتقتضي هذه الأحكام بضرورة تقيد الراغبين في إقامة المخيمات الشتوية بالحصول على تصريح الأشغال اللازم لإقامة المخيم، وأن لا تزيد مدة التصريح على ستة أشهر وبما لا يجاوز نهاية شهر أبريل من كل عام، وأن لا تزيد مساحة الأرض المصرح بإقامة المخيم عليها على 400 متر مربع، ولابد من الالتزام طيلة مدة التخييم بالمتطلبات والاشتراطات البيئية والصحية والتخطيطية والبنائية المنصوص عليها في تشريعات البلدية وكذلك إخلاء الأرض عند انتهاء مدة التصريح وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الإشغال.

وأن يتم تحصيل بدل مالي نظير تصريح الإشغال وبمسمى بدل إشغال ترفيهي مقداره 22 فلسا للمتر المربع الواحد من مساحة المخيم المطلوبة، وصورة عن خلاصة القيد (صادرة من إمارة دبي)، وصورة عن ملكية السيارة بالإضافة إلى تسديد قيمة التأمين 2000 درهم للمخيم (قابلة للاسترجاع).