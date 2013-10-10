سعود المعلا يطلع على مشاريع «الأشغال» في أم القيوين

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين على استراتيجية وزارة الأشغال العامة وخططها المستقبلية، التي تضم مجموعة من المشاريع التي يتم تنفيذها. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم أم القيوين بالديوان الأميري، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة.

خطط استراتيجية

واطلع صاحب السمو حاكم أم القيوين خلال اللقاء على خطط الوزارة وبرامجها التي تعتزم القيام بها مستقبلا، الى جانب شرح مفصل حول عدد من المشاريع والخطط وتطوير الخدمات.

وقدم معالي وزير الأشغال شرحا عن المشاريع التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كمشروع تطوير مدخل امارة أم القيوين، الذي يربط شارع الملك فيصل بشارعي الشيخ زايد بن سلطان والشيخ محمد بن زايد، وإحلال شارع الشيخ أحمد بن راشد، الى جانب المشاريع الإسكانية الحالية والمستقبلية.

وعرضت المهندسة أنوار الشمري مديرة ادارة تخطيط المشاريع بالوزارة التصميم المبدئي لمشروع مدخل امارة أم القيوين، والذي يعتبر محور الحركة الرئيسي والأهم لربط امارة ام القيوين بالشوارع الاتحادية في الدولة.

حضر اللقاء الشيخ احمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ام القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري بأم القيوين، والمهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، وعبيد سلطان طويرش مدير عام بلدية ام القيوين، وعدد من المسؤولين.

مناقصة

من جانب آخر أعلنت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة عن طرح مناقصة لإنشاء وإنجاز وصيانة ورفع كفاءة طريق الشيخ أحمد بن راشد بإمارة أم القيوين، ولفتت اللجنة إلى أنه يمكن التقدم بطلب الاشتراك في المناقصة، وشراء الوثائق من خلال خدمة العطاءات والمناقصات على الموقع الالكتروني، اعتباراً من اليوم، ويشترط في المقاول أن يكون مسجلًا لدى وزارة الأشغال العامة.

وقالت إن آخر موعد لتقديم العروض هو الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء 12 نوفمبر المقبل وهو الموعد المحدد لفتح المظاريف.

وكشفت وزارة الأشغال العامة أن العمل في تطوير مدخل أم القيوين "تقاطع أم القيوين - فلج المعلا "، ضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والذي تصل تكلفته الإجمالية 110 ملايين درهم سينتهي في 2014، لافتة إلى أن الأعمال الخاصة لمدخل أم القيوين، تشمل استبدال الدوار الحالي على شارع الاتحاد بجسر من أجل تحسين انسيابية حركة المرور للقادمين من عجمان باتجاه أم القيوين ورأس الخيمة وبالعكس.

تراخيص

وذكرت الأشغال أن هناك تعاوناً كبيراً مع دائرتي التخطيط والمساحة والبلدية في أم القيوين ، اللتين عملتا على تسريع الاجراءات واستخراج التراخيص اللازمة للبدء في المشروع، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع إدارة المرور والدوريات في شرطة أم القيوين من أجل تحسين شارع الاتحاد وصيانته.

وتقوم وزارة الأشغال بتنفيذ مشاريع مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، لتتماشى مع مشاريع الحكومة الاتحادية ومع تطور جميع المدن بالدولة، ويتم التعامل مع تطوير المدخل والطريق على هذا الأساس وبما يصبو إليه المواطنون والمقيمون في إمارة أم القيوين.